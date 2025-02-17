Kayyum yine işçi çıkardı

Emek Servisi

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, işçileri işten çıkarmaya devam etti.

Aralarında daha önce 2016 yılında kayyum tarafından işten çıkarılan ve mahkeme kararıyla işlerine iade edilen yaklaşık 200 kişinin de olduğu 307 işçiyi işten çıkaran kayyum yönetimi, 62 işçinin daha işine son verdi. Mardin’de kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılanların sayısı 369’a yükselirken, işçilerin 6 aylarını doldurmalarına bir gün kala işten çıkarıldıkları öğrenildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kendilerine gönderilen mesajla işten çıkarıldıklarını öğrenen işçiler, karara karşı mahkemeye başvuracaklarını belirtti.