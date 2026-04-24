Kayyum yönetimindeki Halfeti Belediyesi'ne operasyon: AKP'li eski başkan dahil 49 gözaltı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, aralarında AKP’li eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen sabah operasyonunda, aralarında AKP’li eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 8'i kamu görevlisi, 51 şüpheliden 49'u gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirildi.

KAYYUM DÖNEMİ DE MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, kayyum yönetimi dönemi ile 2019 yerel seçimlerinden 2024 yılına kadar olan süreçte belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak’ın yanı sıra başkan vekilleri, başkan yardımcısı, belediye encümen üyeleri, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de yer aldığı belirtildi.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıkşamada, "Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Halfeti Belediyesi’nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; 28’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.