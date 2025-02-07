Kayyuma geçit vermeyeceğiz

Politika Servisi

Siirt kayyumu Kemal Kızılkaya’nın 35 kişiyi işten çıkarmasına karşı belediye önünde açıklama yapıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Siirt Şubesi tarafından yapılan açıklamaya DEM Parti Siirt Milletvekilli Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Siirt Belediyesi Eşbaşkanları Sofya Alağaş ve Mehmet Kaysi, Siirt Emek ve Demokrasi Platformu, DBP, DEM Parti Siirt İl Örgütü yöneticileri ve işten çıkarılanlar katıldı. “Halkın iradesi gasp edilemez, işçi kıyımına hayır” pankartının açıldığı açıklamada “Direne direne kazanacağız” sloganı atıldı.

HUKUKA AYKIRI KARARLAR

Genel İş Siirt Şube Başkanı Adnan Toprak, Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesinde çalışan 35 emekçinin hiçbir somut gerekçe olmaksızın, hukuka ve çalışma hayatının temel prensiplerine aykırı bir şekilde işten çıkarılmasının hak gaspı olduğunu söyledi. Toprak, “İşçilerin güvenlik soruşturması yapılmadığı iddiası, özel hukuk hükümlerine tabi belediye şirketlerinde çalışan emekçiler açısından hukuken geçerli bir dayanağa sahip değildir. Zira Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği kararlar uyarınca, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının keyfi şekilde işten çıkarma gerekçesi olarak kullanılması açıkça hukuka aykırıdır” dedi.

İşten çıkarılan işçiler hakkında “terörle bağlantılı” olunduğu gibi ağır ithamlarda bulunulmasının masumiyet karinesini ihlal ettiğini belirten Toprak, “Eğer herhangi bir kişi hakkında yargı kararı olmaksızın böyle bir iddiada bulunuluyorsa, bu açıkça bir iftira suçudur. Hukuk devletinde suç isnatları mahkemelerce tespit edilir, siyasi saiklerle verilen idari kararlarla değil” diye belirtti.

Keyfi ve hukuksuz işten çıkarmalara karşı hukuki başvuru yapacaklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Toprak, “Emeğin onurunu savunmaya devam edeceğiz”

Öte yandan Kayyum atandıktan sonra polisler tarafından belediyeye girişlerine izin verilmeyen DEM Partili belediye meclis üyelerinin, 'kamu görevlisine görevini yaptırmama' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.