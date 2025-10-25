Kayyuma gerekçe olan davadan beraat etmişti: Ahmet Türk'ün avukatından açıklama

Yerine kayyum atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün hakkında verilen beraat kararıyla ilgili konuşan avukat Mardin İdare Mahkemesi'nin 15 gün içinde karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Ahmet Türk’ün "örgüt propagandası" iddiasıyla yargılandığı ve ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davada beraat kararı verildi.

Medyascope'den Ferit Aslan'ın haberine göre, avukat Erdal Kuzu, beraat kararının kayyum atamasına gerekçe gösterilen davayı ortadan kaldırdığını vurgulayarak "Kayyum atamasının hiçbir hukuki dayanağı kalmadı" dedi.

İDARE MAHKEMESİNİN KARARI BEKLENİYOR

Kuzu, idare mahkemelerinin normalde 15 gün içinde karar verdiğini söyledi ve "Şimdi onların kararını bekliyoruz" diye ekledi.

Kuzu ayrıca, "Mahkeme 15 gün içinde karar verebilir ya da Ahmet Özer’in yerine yapılan kayyum atamasıyla ilgili davanın Anayasa Mahkemesi’ndeki sürecini beklemeyi tercih edebilir" sözlerine yer verdi.