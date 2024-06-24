Kayyuma karşı İstanbul'dan Hakkari'ye yürünecek

POLİTİKA SERVİSİ

DEM Parti, 30 Haziran’da İstanbul’dan Hakkari’ye "İradeye Saygı Yürüyüşü" başlatacak.

Yürüyüşün yanı sıra her kentte eylemler yapılacak, Hakkari Belediyesi meclis üyeleri de Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacak.

NÖBETLER SÜRECEK

3 Haziran kayyum gasbında sonra başlatılan nöbet eylemleri iki kentte sürecek. Hakkari ve İstanbul’da devam edecek olan nöbet eylemleri her gün yapılacak. İl ve ilçelerden oluşan heyetler Hakkari’deki nöbete katılacak. İki kentin dışında tüm kentlerde nöbet eylemleri yerine haftada bir gün kitlesel nöbet, yürüyüş, eylem ve etkinlikler yapılacak. Şimdiye kadar belediyeler önünde yapılan eylemler başka merkezi yerlere taşınacak.

Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıdık Akış’ın tutuklanmasından sonra toplanan belediye meclisi, işletilmeyen hukuku ve kanunu işleterek, başkanvekili seçmişti. Hakkari’de belediye eşbaşkanı ve meclis üyelerinin yer aldığı bir heyet oluşturularak, kayyum gaspına karşı Ankara ve İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşecek olan heyet, 27-28 Haziran’da Ankara’da olacak, 29 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek mitinge katılacak, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da da İstanbul’da temaslarda bulunacak. Kayyuma karşı düzenlenecek yürüyüş ise İstanbul’da başlayıp Hakkari’de tamamlanacak. 10 kişilik İstanbul yürüyüş grubuna, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Antalya, Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri, Adana, Mersin ve Hatay’da 3-5 kişilik gruplar dahil olacak.

İradeye Saygı Yürüyüşü’ne katılanlar, buradan kitlesel bir şekilde Hakkari’ye uğurlanacak. Yürüyüşçüler, 196 kilometre boyunca yürüyecek. Yürüyüşün 6 gün sürmesi beklenirken yürüyüş güzergâhında bulunan yerleşim yerlerinde halk buluşmaları da gerçekleştirilecek. Tüm kentlerden sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinden isimlerin de yürüyüşe katılacağı öğrenildi.