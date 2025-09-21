Kayyuma karşı kurultay günü

CHP’nin bugün, “Darbeye ve kayyuma hayır” sloganıyla 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirecek.

Saat 10.00’da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olacak.

CHP’lilere göre, olağanüstü kurultay, “Hukuksuzlara ortak tepkinin” adresi niteliğini de taşıyacak. Delegelerin çağrısıyla gerçekleştirilecek 22’nci Olağanüstü Kurultay’da, “Darbeye ve kayyuma hayır” sloganı kullanılacak.

CHP lideri Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak kurultayın gündemleri arasında, “Güven oylaması” da yer alacak. Delegeler, CHP lideri Özgür Özel’e desteklerini ellerini kaldırarak bildirecek.

Güven oylamasının tamamlanmasının ardından genel başkanlık ve Parti Meclisi üyelikleri için sandık başına gidilecek. Özel, tek aday olacağı seçimlerde blok liste yöntemini kullanacak. Bu kapsamda Özel’in, 21’inci Olağanüstü Kurultay’da belirlenen A Takımı korunacak.

İstanbul delegeleri ile Parti Meclisi üyeleri ve iddianamelerde adı geçen delegeler, oy kullanmayacak. Öte yandan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın bazı delegeler, kurultaya katılmayacak. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olası bir manipülasyona karşı olağanüstü kurultayın hazirun cetveli ve oy kullanan kişilerin listesi, özenle incelenecek. Dosyalar, kurultayın ardından, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilecek.

CHP, olağanüstü kurultayın ardından yoluna devam edecek. Disiplin süreçlerinin de işletilmeye devam edildiği CHP’de, 26 Eylül’de gerçekleştirilecek Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın disiplin dosyaları ele alınacak.

Tekin ile Yarkadaş’ın olası ihraçları, “Partide üstlendiği göreve aykırı hareket etmek” suçunu düzenleyen CHP Tüzüğü’nün 68/1 maddesine dayandırılacak.