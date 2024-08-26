Kayyuma karşı ses çıkaralım
Haber Merkezi
Şişhane’deki kayyum nöbetinde, ülkenin her yerinde kayıma karşı çıkılması ve sesin yükseltilmesi çağrısı yapıldı. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı Beyoğlu’nda bulunan Şişhane Meydanı’nda başlattığı nöbet 71’inci gününde devam etti.
Eylemde konuşan DEM Parti Beyoğlu İlçe Eşbaşkanı Arif Yılmaz, kayyımla yönetilen belediyelerin borç batağında olduğunu hatırlattı. Kürt halaylarına ve düğünlerine dönük saldırılara dikkat çeken Yılmaz, "Halaylarımıza, folklorumuza, türkülerimize saldırıyorlar” dedi.