Kayyuma karşı yürüyüş için geri sayım

Hakkari’ye kayyum atanmasına karşı 3 Temmuz'da Van'dan Hakkari'ye yapılacak yürüyüş için İstanbul ve Ege'den yola çıkıldı. Yürüyüşün yanı sıra her kentte eylemler yapılacak.

DEM Parti'nin 3 Temmuz'da Van'dan Hakkari'ye başlatılacak yürüyüşe katılmak üzere İstanbul ve Ege Bölgesi'nden yola çıkıldı.

Yürüyüşçülerin bir kısmının 18:00 gibi Ankara'da olacağı iletilirken, 18:30 gibi Sakarya Caddesinde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

Yürüyüşün yanı sıra her kentte eylemler yapılacak, Hakkari Belediyesi meclis üyeleri de Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacak.

Fotoğraf: DEM Parti Basın

NÖBETLER SÜRECEK

3 Haziran kayyum gasbında sonra başlatılan nöbet eylemleri iki kentte sürecek. Hakkari ve İstanbul’da devam edecek olan nöbet eylemleri her gün yapılacak. İl ve ilçelerden oluşan heyetler Hakkari’deki nöbete katılacak. İki kentin dışında tüm kentlerde nöbet eylemleri yerine haftada bir gün kitlesel nöbet, yürüyüş, eylem ve etkinlikler yapılacak. Şimdiye kadar belediyeler önünde yapılan eylemler başka merkezi yerlere taşınacak.

Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıdık Akış’ın tutuklanmasından sonra toplanan belediye meclisi, işletilmeyen hukuku ve kanunu işleterek, başkanvekili seçmişti. Hakkari’de belediye eşbaşkanı ve meclis üyelerinin yer aldığı bir heyet oluşturularak, kayyum gaspına karşı Ankara ve İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

Kayyuma karşı düzenlenecek yürüyüş ise İstanbul’da başlayıp Hakkari’de tamamlanacak.İradeye Saygı Yürüyüşü’ne katılanlar, buradan kitlesel bir şekilde Hakkari’ye uğurlanacak. Yürüyüşçüler, 196 kilometre boyunca yürüyecek. Yürüyüşün 6 gün sürmesi beklenirken yürüyüş güzergâhında bulunan yerleşim yerlerinde halk buluşmaları da gerçekleştirilecek. Tüm kentlerden sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinden isimlerin de yürüyüşe katılacağı öğrenildi.