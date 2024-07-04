Kayyuma karşı yürüyüş sürüyor: "İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır"

DEM Parti'nin, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı İstanbul'dan başlattığı 'İradeye Saygı Yürüyüşü' Van'da sürüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sandıklar kuruluyor Türkiye’nin dört bir yanında, insanlar kendilerini yönetecek yöneticilerini, iradelerini seçiyorlar ama iktidar iradenizi tanımıyorlar. İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran'da kayyum atanmasına karşı başlattığı 'İradeye Saygı Yürüyüşü' sürüyor.

Türkiye ve bir çok kentlerinden yürüyüşe başlayanlar, Van’a ulaştı. Yürüyüşçüler, burada halk tarafından karşılanırken, Musa Anter Parkı’nda da açıklama yapıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye eş başkanları, sivil toplum örgütü temsilcisi de açıklamaya katıldı.

“İradeye saygı” yazılı önlüklerin giyildiği açıklamada, “Sömürgeci akbabalara yem değil, yurdumuza özgürlük şahini olacağız”, “Belediyeler bizimdir gasba izin vermeyeceğiz” ve “Kayyıma ve faşizme geçit yok. Halk iradesini tanıyın” yazılı döviz ve pankartlar taşındı. Açıklamada sık sık “Kayyıma geçit yok” sloganları atıldı.

"İRADEYİ TANIMAYACAKSANIZ SANDIK KURMAYIN"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sandıklar kuruluyor Türkiye’nin dört bir yanında, insanlar kendilerini yönetecek yöneticilerini, iradelerini seçiyorlar ama iktidar iradenizi tanımıyorlar. İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır. İki dönem kayyumlarla yönetmişsin 3. dönem sandıklar kuruyorsunuz Vanlıya, Siirtliye, Amedli, Dersimliye hadi bakalım yöneticilerinizi seçin diyorsunuz halk yöneticilerini ve eş başkanlarını seçiyor. Ama birisinin boyunu beğenmiyorlar, diğerinin gülüşünü beğenmiyorlar. Bir diğeri cumhurbaşkanın resminin önünde geçerken esas duruşa geçmemiş gibi bahaneler üretiyorlar. Türkiye’de yaşayan insanlara yazık, büyük bir ayıp. Ya sandığı koymayacaksın ya da sandığı kurulduğunda ‘Kürtler oy kullanamaz’ diyeceksin. Kürtlerin evlerini işaretleyip kırmızı çarpı koyacaksın. Ya da sandığı koymuşsan kusura bakma saygı duyacaksın. Saygı duymuyorsan da o yöneticileri seçen halk iradesine sahip çıkar" diye konuştu.

"ADAYLARINIZLA KARŞIMIZA ÇIKIN"

Hakkari'deki kararın geri alınması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Bu hukuk dışı antidemokratik yaklaşımınızdan vazgeçin. Mehmet Sıddık Akış’ı serbest bırakın. Hakkari halkını yönetsin. Kendinize güveniyorsanız bir seçim sonra adaylarınızla karşımıza çıkın, valilerinizle, bürokratlarınızla, kayyımlarınızla gelin propagandanızı yapın. Halk kimi seçiyorsa biz de saygı gösterelim. Aksi bu ülkeye kaybettiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? İradeye saygı yürüyüşü yapıyoruz, belediyelerimizin önünde nöbet tutuyoruz. Eskiden insanlar hırsızlık olmasın diye iş yerlerinin önünde nöbet tutardı şimdi de bizler belediyelerimiz çalınmasın iradesi gasp edilmesin diye gece gündüz nöbet tutuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklama sonrası 6 gün devam edecek yürüyüşün startı verildi. Binlerce kişi, “Kayyuma geçit yok” sloganlarıyla yürüyüşe geçti.