Kayyumdan halka miras siyanür

Kayyum atandığı tarihten bu yana 65 maden projesi onaylanan Altın Koza, siyanürle zehirlediği Gümüşhane’de iki madene daha onay aldı. Orman ve arazilerini yok edecek madende, dinamitler patlayacak.

Gökay BAŞCAN

Gümüşhane’ye kurduğu Mastra Altın Madeni tesisiyle bölgeyi siyanürle zehirleyen Koza Altın’ın Doğu Karadeniz’deki projeleri son buluyor. Bölgedeki illerden çıkardığı cevheri siyanürle buluşturan Koza Altın, Gümüşhane’de iki maden için daha çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı oldu. Böylece şirket kayyum atandığı 2015’ten bu yana ÇED onayı verilen proje sayısı 65’e yükseldi.

2015 yılında kayyum atanan ve maden faaliyetlerine hız veren Koza Altın İşletmeleri ülkenin dört bir tarafında zehir çukurları açıyor. Şirket, siyanür kullandığı Mastra Altın Madeni’ne hammadde sağlamak için Doğu Karadeniz’i talan etmeye devam ediyor. Son olarak tesisin bulunduğu Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı köylerde iki maden daha açılacak.

SİYANÜRE UZAKLIĞI 20 KM

İlk olarak Torul’un Demirkapı köyü sınırlarını kapsayan bölgede 711,43 hektar ruhsata sahip şirket, 21,61 hektarlık alanda altın, bakır, çinko ve kurşun madeni açmak için başvuru yaptı. Açık ocak yöntemiyle işletilecek maden ocağında yılda 60 bin ton cevher üretimi gerçekleştirilecek. Ayda 8 patlatma yapılacak maden ocağının en yakın yerleşim yerine uzaklığı ise 166 metre.

Öte yandan, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda proje alanının bir kısmı ‘orman’ bir kısmı da ‘tarım arazisi’ olarak geçiyor. Bu tesiste cevheri ayrıştırma, zenginleştirme işlemi yapılmayacağı için siyanür kullanılmayacak. Ancak çıkarılan cevher, 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölgeyi siyanür cehennemine çeviren Mastra Altın Madeni’ne taşınacak.

TARIM VE ORMAN ARAZİSİ

Şirketin diğer altın, bakır, çinko ve kurşun madeni projesi ise yine Torul ilçesinin Yıldız köyüne yapılacak.

Yıldız köyü sınırlarını da içine alan 943,36 hektar büyüklüğünde ruhsat alanına sahip Koza Altın, 15,69 hektarlık alanda faaliyet yürütecek. Yine açık ocak yöntemiyle işletilecek madende ayda 12 ay patlatma yapılacak ve tesise en uzak yerleşim yerinin uzaklığı 140 metre. Yıllık ortalama 60 bin 750 ton cevher üretimin yapılacağı maden, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre bir kısmı ‘tarım arazisi’ bir kısmı da ‘orman alanı’ içerisinde yer alıyor.

TEMA’nın raporuna göre %93’ü madenlere ruhsatlı Gümüşhane madencilere peşkeş çekilmiş durumda. Gümüşhane ve çevre illerde açtığı madenlerden çıkardığı cevheri açtığı siyanür çukurunda toplayan Koza Altın, kente en büyük darbeyi vuruyor. Ancak Gümüşhane’yi yok etmekte kararlı olan tek şirket Koza Altın değil. ÇED verilerine göre, Gümüşhane’de son 10 yılda 134 maden projesine onay verildi.