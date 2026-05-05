Kayyumdan sığınma talebine ret

İlayda SORKU

Hukuka aykırı biçimde görevini sürdüren kayyum ile gündeme gelen Antalya Balıkçı Barınağı’nda bu kez de sığınma krizi yaşandı.

Önceki gün Sıçan Adası açıklarında demirli bulunan tekne sahibi Tahsin Kılınç, barınağın fırtına çıkmasıyla yaptığı sığınma talebini reddettiğini öne sürdü.

Kılınç, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak teknesinin sallandığını fark etti.

Ardından ücret karşılığında iki günlüğüne barınağa sığınma talebinde bulunduğunu aktaran Kılınç, kendisine “Yer yok” denilerek talebinin reddedildiğini belirtti.

Can ve mal güvenliği gerekçesiyle barınağa izinsiz girmek durumunda kalan Kılınç, içeride yer olduğunu vurguladı.

“Limana girince içeride yer olduğunu gördüm” diyen Kılınç, yaşananları BirGün’e anlattı.

Deniz hukukuna göre can ve mal güvenliğini tehdit eden kötü hava koşullarında bir teknenin en yakın limana, marinaya ya da balıkçı barınağına sığınma hakkı bulunduğunu hatırlatan Kılınç, şunları söyledi:

“Kayyum yönetimi deniz hukukunu, denizciliği bilmiyor sanırım. Dışarıda kalma şansım yoktu. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik’te ifademi verdim ve şikâyetçi oldum. Can ve mal güvenliğimi hiçe saydılar.”