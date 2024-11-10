Kayyumlar gidecek, halk iradesi gelecek

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 4 Kasım günü Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının durdurulması amacıyla İçişleri Bakanlığı’na dava açtı.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ile parti avukatları; Halfeti, Batman ve Mardin Belediyelerine kayyum atanmasının yürütmesinin durdurulması talebiyle başvuruda yaptı.

KİMSE GÖZÜNÜ KAPATAMAZ

DEM Parti’nin dün toplanan MYK’sından da Kürt sorunun çözümü noktasında çağrı yapıldı. Çağrıda, "Türkiye’nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt meselesidir. Kürt meselesinin bugün ulaştığı düzey, bütün varlığıyla demokratik ve barışçı bir çözümü dayatmaktadır. Gelişmeler de göstermektedir ki, sorun ülke sınırlarını çoktan aşmış, bölgesel ve küresel bir boyut kazanmıştır. Ülkenin demokratik ve ortak geleceğini düşünen hiç kimse, dünyanın ve Ortadoğu’nun bugünkü ortamında bu gerçeğe gözlerini kapatamaz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan DEM Partili belediyelere atanan kayyumlara karşı başlayan protesto eylemleri 6’ncı gününde devam ediyor. Yılmaz Güney Parkı’nda bir araya gelen kitle, Diyarbakır Caddesi üzerinden Basın Kavşağı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Urfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye kayyum atanmasına karşı başlatılan direniş de altıncı gününde sürüyor. Özgür Kadın Hareketi (TJA), ablukaya alınan belediye binası önünde bekleyişini sürdüren kitleye destek ziyaretinde bulundu. KESK Van Şubeler Platformu, Esenyurt, belediyelere kayyum atanmasını Van’da protesto etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde 47 ilde toplam 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı başlatılan Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuştu. Karasu “İktidar 31 Mart tarihiyle birlikte meşruiyetini yitirmiştir. Bu iktidar artık bir azınlık iktidarıdır” dedi. Çelik ise “31 Mart’ta Esenyurt’ta sandık kuruldu. Biz seçimi kaybettik diyorlar. Sandıkta kaybettiğimiz seçimi şimdi baskı altına aldığımız yargı yoluyla geri alırız ve buranın rantını yönetmeye devam ederiz diyorlar” dedi.