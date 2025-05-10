Kayyumlar iptal edilsin, tutuklular serbest kalsın

Haber Merkezi

Emek Partisi (EMEP), PKK’nin kongre duyurusunun ardından, "Kayyım kararları iptal edilsin, tutuklu siyasetçiler serbest bırakılsın" başlıklı bir açıklama yayımladı. "PKK ile ilişki" iddiasına dayandırılarak belediyelere atanan kayyımların bu gelişme karşısında gerekçesini yitirdiği vurgulanan açıklamada, "Kayyım atanan belediyelerin görevden alınan başkan ve yöneticileri görevlerine iade edilmelidir" denildi.

Açıklamada, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere tüm siyasetçilerin de derhal serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Yine HDK soruşturması kapsamında tutuklananların tümünün de serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Meseleye yaklaşımda eşit yurttaşlık anlayışının temel alınması gerektiği belirtilen açıklamada "Tecride son verilmeli ve operasyonlar durdurulmalıdır" denildi ve ‘sürecin’ iktidarın iç ve dış politika hesaplarına hapsedilmesini önlemek açısından demokrasi güçlerine, işçi ve emekçilere görevler düştüğüne dikkat çekildi.