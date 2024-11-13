Kayyumlara geçit yok

Haber Merkezi

Hükümetin kayyum politikasına tepkiler devam ederken partilerin Meclis grup toplantılarının gündemi de “çözüm” tartışmaları ve kayyumlar oldu. Partisinin gurup toplantısında konuşan CHP Lideri Özgür Özel, “Ahmet Özer’in kapısını balyozla kırarak içeri girdiler. Türkiye’de seçmenin geneli yapılan haksızlıklara karşı. Aramada avukat sokmadılar eve. Güya buldukları delillerle bir sürü yalan attılar. Ne terör örgütü üyesi? Ahmet Özer atadıysa şu PKK’lıları bir de biz görelim dedik 12 gün sokmadılar. En sonunda girdik. AKP’li giriyor babasının evine girer gibi ama CHP’ye yasak. Neden? Ahmet Özer aleyhine delil uyduracaklar” ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK’İN ÇEKECEĞİ VAR

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer ki ‘Ben Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısıyken SPK üst yönetimine atanmam liyakata uygundur, vicdana uygundur, ahlaka uygundur’ diyorsa hanımefendi kendisinden özür dilerim. Hakkını helal etsin. Ama bunu diyemiyorsa kendisine bir şey demem. Ama o Akın Gürlek’in benden çekeceği var.”

Özel, ‘‘Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bu rakamın altında biz yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz’’ dedi. Emekli maaşı için ise ‘‘Emekli maaşı asgari ücrete denk olmalı ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret yatırılmalıdır’’ çağrısında da bulundu. Vergide adaletsizliğe de dikkat çeken Özgür Özel, ‘‘Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız, gariban vatandaştan hiç vergi almayacağız’’ dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte’’ sözlerine; ‘‘Ne idiği belirsiz senin atamış olduğun kayyumlardır’’ yanıtını verdi. Bakırhan, ‘‘Zaman, zemin, koşullar uygunsa MHP dahil bütün partilerle görüşürüz’’ açıklamasını yaptı.

ÇEKİN ELİNİZİ BELEDİYELERDEN

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan, konuşmasına, ‘‘Maalesef öyle bir ülkede yaşıyoruz ki iyi gündemlerle bir türlü konuşma yapamadık. Umarım bu günleri de buluruz. Geçen hafta yine kayyum atamalarıyla güne uyandık. Esenyurt’la başlayan Batman, Halfeti ve Mardin’le devam eden irade gaspıyla karşı karşıya kaldık. Çok garip tablolarla karşılaştık. Yine belediyelerin önüne bariyerler konulmuştu, belediyenin etrafı çevrilmişti. Ama bu gaspa karşı halk da sokaktaydı’’ sözleriyle başladı. Bakırhan, konuşmasının devamında şunları söyledi: ‘‘Kayyum Kürt halkına düşmandır. Düşman dediğimizde bazıları alınıyor ama biz söylemeye devam edeceğiz. Batman’da bir anne, Kürtçe ‘elekle su toplayamazsınız’ dedi. Size soruyorum, kayyum elekle su toplamak değil midir? Başka bir anlamı var mı bunun?” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün saat 16.30’da İstanbul Valisi Davut Gül ile bir toplantı gerçekleştirdi.

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HUKUK HİÇE SAYILIYOR

İBB CHP Meclis Grubu Kayyuma karşı 26 belediye başkanı ile ortak bir kayyum bildirgesini paylaştı. “Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta yaşanan haksızlık ve hukuksuzluk karşısında halkın iradesine sahip çıkmaya kararlıyız” denilen bildiride, “Esenyurt Belediyesinde son 11 gündür yaşananlar, hukukun üstünlüğünün nasıl hiçe sayıldığını bizlere göstermektedir. Belediye meclisimiz toplantıya dahi çağrılmadan, atanmış memurlarla yönetilmeye başlanmış, meclisin, encümenin ve komisyonların yetkileri atanmış kişilere devredilmiştir. Bu, sadece belediye başkanına değil, seçilmiş meclis üyelerinin tamamına ve dolayısıyla halkın iradesine karşı açık bir vesayet uygulamasıdır. İktidarın, kendi halkının iradesini yok sayan, halkıyla kavga eden bir zihniyetle hareket etmesi, demokrasimizin adına büyük bir tehdittir” ifadeleri yer aldı.

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SANATÇILARDAN DESTEK

Sanatçılar girişimi, tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı Ahmet Özer ve Silivri’deki cezaevinde tutuklu bulunan düşünce suçluları için ziyarette bulundu. Silivri ziyaretine şair Ataol Behramoğlu, sinema oyuncusu İlyas Salman, Türk halk müziği sanatçısı Sadık Gürbüz, ressam Sali Turan, müzisyen Nejat Yavaşoğulları, müzisyen Nurettin Güleç, müzisyen Ali Ekber Eren katıldı. Cezaevi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Behramoğlu, ‘‘Bu uygulamaların faşizan uygulamalar olduğu çok açık. Bu ülkede demokrasiden gittikçe uzaklaşılmaktadır ve önümüzdeki günler daha da kötü bir geleceği hazırlıyor olarak görülmektedir. Bizler sanatçılar, sanatçılar girişimi öncülüğünde mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Sadık Gürbüz ise sanatçılar girişiminin herhangi bir siyasi bağlantısı olmadığına dikkat çekerek, ‘‘burada bulunmamız ilkeseldir’’ dedi.