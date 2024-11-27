Kayyumlara karşı ‘Demokrasi Nöbeti’

Haber Merkezi

Silivri Demokrasi Platformu, kayyum atamalarını protesto etmek ve seçme seçilme hakkına sahip çıkmak amacıyla 7 Aralık’a kadar ‘‘demokrasi nöbeti’’ tutacak.

‘‘Kayyumlara hayır, oyumuz onurumuzdur, irademe dokunma’’ sloganıyla yapılacak nöbet, 10 gün boyunca her gün saat 11.00 ile 17.00 arasında Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleşecek.

Platform tarafından yapılan açıklamada, kayyum atamalarıyla halkın seçme hakkının yok sayıldığını vurgulanarak, ‘‘Bu süreçte demokrasiye, adalete ve halkın iradesine hep birlikte sahip çıkma zamanı. Tüm Demokrasi Güçlerine ve Halkımıza Çağrımızdır! Silivri Demokrasi Bileşenleri olarak barışı, adaleti, demokrasiyi ve ekonomik hakları savunmak için bir araya geliyoruz. Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak mücadelesiyle şekillenecek. Eşitlik, özgürlük, adalet ve hukuk güvencesi herkese gerekli! Hiç olmadık zamanda hukuksuzluk kapımızı çalmadan özgür, adil ve barış içinde bir Türkiye için birlikte el ele başarabiliriz’’ denildi.

Demokrasi nöbetine katılacaklar arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Eğitim Sen, TMMOB Harita Mühendisler Odası ile İnşaat Mühendisler Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yöre dernekleri gibi kuruluşlar yer alıyor.