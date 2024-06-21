Kayyumlara karşı direnişi büyütelim

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı miting çağrısı yaptı. Platformun açıklamasında, “Gün, Hakkari’den İstanbul’a ezilenlerin mücadelesini büyütme günü” denildi.

Haber Merkezi

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınıp tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına karşı miting kararı aldı.

Taksim Hill Otel’de yapılan basın toplantısında 29 Haziran’da Kartal Meydanı’nda "Emeğimiz ve Özgürlüğümüz İçin Kayyıma Geçit Vermeyeceğiz" sloganıyla miting yapılacağı duyuruldu. Sendika, siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, mitinge dair detaylar açıklandı.

MA’nın haberine göre; basın açıklamasını yapan Demokrasi İçin Birlik (DİB) Koordinasyon Kurulu üyesi Ayşegül Devecioğlu, 31 Mart yerel seçimlerini hatırlattı ve “AKP-MHP rejiminin yenilgiyle çıktığını” söyledi.

Devecioğlu, “31 Mart yerel seçimlerinden yenilgiyle çıkan AKP-MHP rejimi, toplumun tüm ezilen ve ötekileştirilen kesimlerine ezilen halklar ve inançlara, emekçilere, emeklilere, kadınlara, gençlere, çocuklara, LGBTİ+’lara ve doğaya yönelttiği saldırılarla durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor” dedi. “Kayyum aynı zamanda iktidarın çözümsüzlük ve savaş politikalarıyla ülkenin refah ve barış içinde yaşama umuduna vurduğu bir darbedir” diyen Devecioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Adil olmayanın meşruiyeti de yoktur. Dolayısıyla Hakkâri kayyumunun toplum nezdinde de hiçbir meşruiyeti yoktur. 12 Eylül darbe anayasasını bile rafa kaldıran iktidar bloğu, ‘Yeni Anayasa, Yumuşama’ adı altında Batıda süreci ‘idare ederken’, üçüncü kayyım dönemiyle Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını tümden ortadan kaldıran bir ‘Kürt normali’ yaratmak istemektedir. Yerel seçim sonuçlarını ‘saygıyla’ karşıladıklarını belirtenler, söz konusu DEM Parti olduğunda hayasızca seçmen iradesini yok saymaktadır. Kendi hukukuna göre bile meşru ve yasal olmayan bu saldırılara karşı hep direndik, direnmeye devam edeceğiz!

DARBECİ ANLAYIŞA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Kürt halkının siyasal değerlerini ve kazanımlarını tecrit ve tasfiye etmek isteyen sivil görünümlü darbeci anlayışa; Türkiye halklarının insanca yaşam hakkını elinden almak isteyen soyguncu, talancı zihniyete ve saldırılarına karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız. Halkın siyasi iradesine ipotek koymak isteyenleri, dün Van’da olduğu gibi Hakkâri belediyesinden de direnerek, birleşerek, ortaklaşarak çıkaracağız! İrade bizim, hayat bizim, direniş bizim… Emeğimize ve özgürlüğümüze göz dikenlere, kayyum darbesiyle halk iradesini yok sayanlara geçit vermeyeceğiz.

Gün karanlığa karşı aydınlığı, kötülüğe karşı iyiliği örgütleme ve ayağa kaldırma günü. Gün, Hakkâri’den İstanbul'a; ezilenlerin ve sömürülenlerin birleşik mücadelesini büyütmenin günü. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün halkları, emekçileri, 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Kartal Meydanı’nda ‘Emeğimiz ve Özgürlüğümüz için Kayyımlara Geçit Vermeyeceğiz!’ şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge davet ediyoruz.”

KAYYUM NÖBETİ 12’NCİ GÜNÜNDE

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı Beyoğlu’nda bulunan Şişhane Meydanı’nda başlattığı nöbet eylemi 12’nci gününde devam etti. Eyleme Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İstanbul İl Yönetimi’nin yanı sıra çok sayıda siyasi parti, dernek, sendika, kurum, kuruluş katıldı. "Kayyum defol" tişörtlerinin giyildiği eylemde, “Taksim Hakkari bizim 1 Mayıs’a özgürlük kayyım defol!” pankartı açıldı. Nöbet eylemi sloganlar, alkışlar ve halaylarla son buldu.

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NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran gece saatlerinde polis baskın düzenledi.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise sabah saatlerinde Van’da gözaltına alındı. Akış’ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, açıklama yaptı ve Akış’ın görevden uzaklaştırıldığını yerine de Vali Ali Çelik'in kayyum olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akış hakkında 2014 yılında açılan “KCK” davası olduğu hatırlatıldı. Ancak Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yeni bir soruşturma açıldığı, bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Bakanlığın, yeni soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirttiği Akış, hakkındaki davanın dün (5 Haziran) görülen 61’inci duruşmasında gizli tanık beyanları esas alınarak "örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklama kararı verildi. Akış, kararın ardından Van Cezaevi'ne gönderildi. Kayyım atanmasının ardından ise Hakkari başta olmak üzere birçok kentte nöbet eylemleri başladı.