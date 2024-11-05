Kayyumlara karşı protestolar devam ediyor: 2 gazeteci gözaltına alındı

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik kayyum atamalarına tepkiler devam ediyor.

CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in geçtiğimiz hafta tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından dün de DEM Partili Mardin, Batman ve Hafleti belediyeleri de kayyum atandı.

Batman'da Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınarak yerine kayyum atanması protesto edildi.

Batman'daki protesto eyleminde Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Sebahat Tuncel de yer aldı.

Eylemde polis müdahalesi gerçekleştirilirken, protesto gösteri yapan grup "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.

2 GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Batman'daki protestoları takip eden Jin News muhabiri Pelşin Çetinkaya ve Yeni Yaşam gazetesinden Veysi Akören'in gözaltına alındığı belirtildi.

DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada, "Batman'da kayyum karşıtı protestoları takip eden Jin News muhabiri Pelşin Çetinkaya, polis tarafından yerlerde sürüklenerek, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Yeni Yaşam emekçisi Veysi Akören de protestolarda gözaltına alınan gazeteciler arasında. Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıları kınıyor, derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz!" denildi.

Batman'da kayyum karşıtı protestoları takip eden @jinnewsturkce muhabiri Pelşin Çetinkaya, polis tarafından yerlerde sürüklenerek, ters kelepçeyle gözaltına alındı.



Yeni Yaşam (@yeniyasamgazete) emekçisi Veysi Akören de protestolarda gözaltına alınan gazeteciler arasında.… pic.twitter.com/7YolJaoEDD — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) November 5, 2024

DEM PARTİ'DEN MARDİN'DE GRUP TOPLANTISI

DEM Parti, belediyelere yönelik kayyum atamalarına tepki göstermek için Meclis Grup Toplantısı'nı Mardin'de gerçekleştirdi.

Mardin'deki Grup Toplantısı'nda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bu kayyumun amacı seçme ve seçilme hakkını yurttaşın elinden almaktır. Bu kayyumun amacı Kürde 'seç seçemezsin, seçilemezsin' demektir. Bu kayyumcu rejim anlayışı sadece Kürtlere zarar veriyor, sadece DEM Parti'ye zarar veriyor. Esenyurt örneğinde olduğu gibi kayyumcu anlayış seçimleri lağvediyor, seçimleri ortadan kaldırıyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, "Uzattıkları elleri tuttuk, bize uzatılan her eli de tutarız. Toplumsal barış için her el değerlidir, reddetmeyiz. Ama siz ne gördünüz? Uzatılan el meğer kayyum atamak içinmiş! Gerçek niyetlerini kayyum atayarak kendileri belli ettiler. Demek ki sahici değilmiş" dedi.

AHMET TÜRK: SOPA TUTARAK SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ

Grup toplantısına yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, "Genel olarak Kürtleri susturmaya, sindirmeye yönelik bir siyaset izlendi. Bugün de bu siyaset devam ediyor. Ama barış konusunda, hayallerimizi gerçekleştirmek için umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz, bu umudu hep taşıyacağız, besleyeceğiz ve büyütmeye çalışacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadelerine yanıt veren Ahmet Türk, şunları söyledi: "Tavrıyla pratik birbirine uymuyor. Pratikte ne var? Neyi getirecekler? Bizden talepleri nedir? Bu konuda neler düşünüyor? Biz bunları görmeden, bu konuda bir diyalog oluşturulmadan söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Ama ilk günden beri ‘uzatılan ele değer veriyoruz’ dedik, ama pratikte nelerle karşılaşacağımız konusunda henüz bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuda gerçekten nasıl bir yol ve yöntem istiyorlar bunu da açıklamıyorlar. Bu konuda susmak ve beklemek gibi bir zorunluluk var. Partimin tüzel kişiliği varken partim adına bunları söylemiyorum, şahsi düşüncelerim olarak bunu dile getiriyorum. Bir yerde elini uzatırken diğer elinde sopa tutarak sorunlar çözülmez, diyalog ortamı oluşmaz."

CHP'YE EESNYURT'TA ENGEL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve CHP'li belediye meclis üyelerinin aralarında bulunduğu CHP heyeti, bu sabah Esenyurt Belediyesi önüne geldi.

Belediyeye girmek isteyen üyeler dün olduğu gibi bugün de içeri alınmadı.

AKP'li üyelerin içeri girmesine izin verildiğini hatırlatarak duruma tepki gösteren üyeler, "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" diye slogan attı.

MARDİN'DE OTURMA EYLEMİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kayyum atamalarına tepki için Mardin'de oturma eylemine katıldı.

Hatimoğulları ve Bakırhan, kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki alanda DEM Parti milletvekilleriyle toplantı yaptı.

Burada konuşan Hatimoğulları, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepkilerini dile getirmek için kentte bulunduklarını söyledi.

Hatimoğulları, "Mardin'den, kayyum atanmış büyükşehirden çağrımızı yineliyoruz, Meclis göreve. TBMM'ye çok çağrı yaptık. Buradan bir kez daha çağrımızı Parlamento'ya yapıyoruz. Çözüm Parlamento'dadır. Parlamento'da çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır" diye konuştu.

Bakırhan da "Kayyumu Türkiye gündeminden kaldırmak için Meclis'e kanun teklifi sunduk. Meclis'i bu konuda sorumluluk almaya, samimi davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Hatimoğulları ve Bakırhan, bazı milletvekilleri ve partililerle alanda oturma eylemine katıldı.

Hatimoğulları ve Bakırhan, bir süre sonra alandan ayrıldı.