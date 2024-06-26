Kayyumlara son verin

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, kayyum politikalarını ve “yumuşama” tartışmalarını eleştirdi. Bakırhan “Bu müsamereye artık bir son verin” dedi

Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. ‘Normalleşme’ adı verilen sürecin gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayan Bakırhan, CHP’ye ‘‘Bu müsamereye son verin’’ çağrısı yaptı. Bakırhan, ‘normalleşme’ süreci adı altında CHP ve AKP arasında yapılan görüşmelere de değindi. CHP’yi de eleştiren Bakırhan, şöyle konuştu:

‘‘Bir süre izleyip anlamaya çalıştık. Şu an açık ara Türkiye’deki birinci parti ana muhalefet partisidir. Zamanla bir müsamere oyunu oynanıyor. Yumuşama mı var, iyileşme mi? O koltuk mu bu koltuk mu? Bunun da bir sınırı var. Bununla vakit kaybedecek halimiz yok hepimizin durumu ortada. Başta ana muhalefet partisi bu müsamereye son vermelidir. Bu oyun artık yetti arttı bile. Ne yumuşama ne normalleşme görüyoruz. Kobani davasında verilen cezaları gördük. Küçük ortak zaten yumuşamayı reddetti.’’

Kayyum politikalarını eleştiren Bakırhan şöyle devam etti:

“Hakkari’de ilk gün söyledik; kayyum belediyeleri halka kapattı. İnanmadılar tekrar denediler. İlk günden beri Hakkari’deyiz. Sonuna kadar kararlı bir şekilde mücadelemizi yürüteceğiz. Mardin’de taziye çadırında insanlar, ‘bu felakette bizim yanımızda bir tek belediye vardı’ diyor. Belediyeleri gaspederek insanları cezalandırmak, yalnızlaştırmak istiyorlar. 21. yüzyılda oy vereceksin, sandık sonuçları çıkacak bir de belediyemizi korumak için sabah akşam belediyede nöbet tutuyoruz. Böyle bir utanç yok. Bunu artık iyi öğrenin artık kayyıma falan izin vermeyeceğiz. 29 Haziran’da İstanbul’daki emek ve demokrasi güçleri ile bir miting düzenlenecek, ‘Emeğimiz ve özgürlüğümüz için kayyıma geçit vermeyeceğiz’ sloganıyla. Biz de buna katılacağız. Bu mitinge katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz. Yarınlarımızın tek teminatı bu dayanışmadır. Mitingden sonra Türkiye’nin dört bir yanından ‘Hakkari’ye İrademe Saygı duy’ yürüyüşü yapacağız.”

5 SİYASETÇİ YARGILANIYOR

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekilleriHüda Kaya, Fatma Kurtalan, Garo Paylan, Pero Dündar, Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Kobani olayları gerekçe gösterilerek yargılandığı dava dün başladı. Ankara 22. Ağır Cema Mahkemesi'nin baktığı davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görüldü. HDP'li siyasetçiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame 21 Mayıs’ta Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamede, 5 eski milletvekilinin, “Basit yaralama, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” gibi suçlamalar bulunuyor.