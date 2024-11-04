Kayyumlara tepki gösteren Mansur Yavaş'tan yasa değişikliği çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mansur Yavaş, adaylıkların onaylanma süreçlerine dikkat çekti.

"SEÇMEN SANDIKTAN UZAKLAŞABİLİR"

Seçmenlerin sandıktan uzaklaşabileceği uyarısında da bulunan Yavaş, "Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin" dedi.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

Yavaş, kayyuma yönelik yasa değişikliği yapılması gerektiğini de belirterek görevden uzaklaştırılan belediye başkanı yerine belediye meclisinden bir kişinin yeni başkan olarak seçilmesi gerektiğini söyledi.

Yavaş'ın açıklaması şu şekilde: