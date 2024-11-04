Kayyumlara tepki gösteren Mansur Yavaş'tan yasa değişikliği çağrısı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, DEM Partili üç belediyeye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bu tip kararların seçmenleri sandıktan uzaklaştırabileceği uyarısında bulunan Yavaş, yasa değişikliği çağrısı yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mansur Yavaş, adaylıkların onaylanma süreçlerine dikkat çekti.
"SEÇMEN SANDIKTAN UZAKLAŞABİLİR"
Seçmenlerin sandıktan uzaklaşabileceği uyarısında da bulunan Yavaş, "Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin" dedi.
YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI
Yavaş, kayyuma yönelik yasa değişikliği yapılması gerektiğini de belirterek görevden uzaklaştırılan belediye başkanı yerine belediye meclisinden bir kişinin yeni başkan olarak seçilmesi gerektiğini söyledi.
Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:
Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 4, 2024
Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir.…