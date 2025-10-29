Kayyumlardan sonra Boğaziçi serbest düşüşte

ODTÜ bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance), 2009 yılından bu yana Türkiye üniversitelerinin akademik performansını değerlendiren sıralama raporlarını düzenli olarak yayımlıyor.

Bu yılki rapor da üniversitelerin Türkiye ve dünya sıralamalarındaki konumlarını; Q1, Q2 ve Q3 kategorisindeki dergilerde yayımlanan makale sayısını, atıf oranlarını, bilimsel doküman puanlarını, doktora mezunu sayısını ve TÜBİTAK ile uluslararası proje performanslarını kapsıyor.

Rapor, Türkiye üniversitelerinde son yıllarda yaşanan kalıcı akademik gerileme eğilimini net biçimde gösteriyor. Bu düşüşten en çok etkilenen kurumlardan biri ise, 2021 yılında kayyum rektör atamasıyla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi olarak görünüyor.

ALTI YILDA 11 SIRA GERİLEDİ

2 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AKP eski milletvekili aday adayı Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması, üniversitede kayyum döneminin resmen başlangıcı oldu. O günden bu yana yaşanan akademik ve idari krizler, kamuoyunun yakından takip ettiği bir gündem haline geldi.

URAP verilerine göre Boğaziçi Üniversitesi, 2019’da Türkiye sıralamasında 7. sıradayken 2021’de 13. sıraya geriledi. Düşüş eğilimi sonraki yıllarda da sürdü:

2020: 11. sıra

2021: 13. sıra

2022: 14. sıra

2023: 16. sıra

2024: 20. sıra

2025: 18. sıra

Üniversitenin toplam akademik performans puanı da aynı dönemde sert bir düşüş gösterdi. 2021’de 1.245 olan puan, 2024’te 760’a geriledi. Bu puan; makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, TÜBİTAK ve uluslararası proje göstergelerinin toplamından oluşuyor.

AKADEMİK GÖSTERGELERDE GERİLEME

URAP raporlarında parametre bazlı veriler ilk kez 2022–2023 döneminde yayımlanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nin 2024 ve 2025 yıllarına ait puanları şöyle:

2024 Yılı Puan Tablosu:

Makale puanı: 136

Atıf puanı: 147

Bilimsel Doküman Puanı: 150

Doktora puanı: 121

Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı: 44

Uluslararası işbirliği puanı: 92

Yurtiçi işbirliği puanı: 42

TÜBİTAK Proje Puanı: 28

TOPLAM: 761

Aynı puan parametrelerinde 2025 yılındaki durum ise şöyle:

Makale puanı: 144,65

Atıf puanı: 151,60

Bilimsel Doküman Puanı: 152,61

Doktora puanı: 122,43

Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı: 42,38

Uluslararası işbirliği puanı: 95,98

Yurtiçi işbirliği puanı: 41,14

TÜBİTAK Proje Puanı: 130,40

TOPLAM: 881,20

Rakamlar, bazı başlıklarda kısmi artışlar görülse de genel akademik performansın yatay seyrettiğini ve geçmiş yıllara göre toparlanma yaşanmadığını gösteriyor.

Toplam puanın 1245 olduğu 2021 yılıyla kıyaslandığında ise net bir düşüş göze çarpıyor.

KALICI BİR DÜŞÜŞ

URAP verileri, Boğaziçi Üniversitesi’nin yalnızca birkaç yıllık bir gerileme değil, sistematik bir akademik çözülme süreci yaşadığını ortaya koyuyor.

2021’de başlayan kayyum yönetimiyle birlikte; öğretim üyelerinin görevden alınması, projelerin durdurulması ve akademik özerkliğin kısıtlanması gibi uygulamaların bu tabloyu derinleştirdiği görülüyor.

Boğaziçi örneği, Türkiye üniversitelerinde giderek belirginleşen genel eğilimin simgesi haline gelmiş durumda:

Bununla beraber Türkiye üniversitelerinin genelinde akademik üretkenlik ve uluslararası itibarda yaşanan sürekli gerileme daha geniş bir eleştirel tartışmayı gerektiriyor.