Kayyumları bir an önce durdurun

Haber Merkezi

Kayyumlara karşı başlayan Demokrasi Nöbetleri’ dün de devam etti. Esenyurt Belediyesi önünde toplanan CHP’liler kayyuma karşı mücadele çağrısını yinelerken CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile Esenyurt Belediye Meclis üyesi Dilek Bayageldi’nin belediyeye girişine izin verildi.

Belediyeden çıktıktan sonra Çakırözer ve İncesu, nöbet alanında açıklama yaptı. Belediye önündeki polis ablukasına dikkat çeken Çakırözer, şunları söyledi:

“Belediye ile Esenyurt halkı şu anda kopuk durumda. Bunu görüyorsunuz. O yüzden bir an önce bu ablukanın kalkması gerekiyor. Milletin seçtiği meclis üyelerinin belediyeye rahatlıkla girebilmesi gerekiyor. Esnafımızla sohbet ettik. Onlar da burada kendileri dahi girip çıkmakta zorlanıyor. Müşteriler de bu ablukaya gelmek istemiyor. Bu kayyum darbesi, Ahmet Başkan’a değil sadece, Esenyurt halkının iradesine yapılmış bir darbe. Bir an önce halkın, milletin iradesine yönelik gasba son verilmelidir. Birkaç yıl önce FETÖ kumpaslarından şikâyet ediyorduk. Olmayan kanıtlarla insanları gece yarıları, şafak baskınlarıyla tutuklamalar, yıllarca içeride tutmalar... Milletimiz, kayyum eliyle millet iradesinin gasp edilmesine karşıdır.”

"ESENYURT HALKI BÜTÜN OLARAK CEZALANDIRILIYOR"

Özgür Erdem İncesu da “Burada Esenyurt halkı esnafıyla, meclis üyesiyle, belediye başkanıyla bir bütün olarak cezalandırılıyor. Bir an önce bu kayyum sürecinin tamamlanmasını, Esenyurt halkının iradesinin geri verilmesini şiddetle haykırıyoruz” tepkisini gösterdi.

Öte yandan nöbete EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı. Aslan, yaptığı konuşmada “Buraya dayanışma için değil, birlikte mücadele etmeye geldik. İktidara geldiklerinde ‘Yolsuzlukları, yasakları kaldıracağız’ dediler ama bugün en fazla yasak onların döneminde yaşanıyor. Esenyurt halkının iradesiyle seçilmiş Ahmet Özer’in görevden alınarak yerine kayyım atanmasını tanımıyoruz, tanımayacağız” dedi.

Bir diğer kayyum atanan belediye olan Batman Belediyesi önünde de nöbetin 10’uncu günü geride kaldı. Kentte gerçekleşen yürüyüşün ardından yapılan açıklamalarda direnişlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Burada konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, " Cumhurbaşkanı ‘Demokratik siyasetin yolu açıktır’ diyor. Bakın belediyemizin etrafı ablukaya alınmış. Bize başınızı kaldırmayın, direnmeyin diyorlar. Bu zulme karşı direnen Kürt halkına neden direndiklerini soruyorlar. Kürt halkı baskı ve zulüm politikalarına karşın sokaklarda, mahallelerde direnecek. Boyun eğen tek bir Kürt göremeyeceksiniz" diye konuştu.

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ÇOCUKLARA İŞKENCE

Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, 5 Kasım’da Van’ın Tuşba ilçesinde 15 yaşındaki H.K. ile 16 yaşındaki Y.K. adlı çocukların kayyum protestolarında “işkence ve kötü muameleye” maruz kalmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya Baro Başkanı Sinan Özaras ile çok sayıda avukat katıldı. Baro Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Yusuf Polat, “işkence ve kötü muamele mağduru çocuklar ile bu hususta görüşme gerçekleştirilmiştir” dedi.

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FAŞİZMİ YENECEĞİZ

Ülkenin birçok yerinde kayyum protestoları sürerken dün Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla, Bulvar AVM girişindeki eski vergi dairesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Samsun’daki emekten yana siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve CHP il ve ilçe yönetimleri de katıldı. Eylemde “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.