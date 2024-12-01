Kayyumlarla amansız mücadele

CHP belediye başkanları CHP Genel Merkez'inde bir araya geldi. Mazereti olanların yanı sıra tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in dışında belediye başkanlarının büyük bölümünün katıldığı toplantının ana gündem maddelerinden biri de kayyumlar oldu.

Yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de toplantıya katılanlar arasında yer aldı. Toplantıda, Özer’in cezaevinden gönderdiği mektup da okundu.

BİRLİK OLMA MESAJI

Özer’in yerine kayyum atanması ile başlayan mücadeledeki birlik görüntüsüne dikkati çeken Özel, “Kayyumlara karşı mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini” söyledi. Belediye başkanlarının gündeminde kayyum atamalarının yanı sıra, iktidarın belediyelere yönelik mali yaptırımları, belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin uyarı yazısı ve SGK borçları üzerinden gündeme getirilen hacizler de toplantıda değerlendirildi. Özel’in konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Belediye başkanlarımızın ve ekiplerinin performansını ölçüyoruz. Şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranın ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8,5’tir. Seçim günü ortalamamız yüzde 38’di Türkiye’de, şu anda ortalamamız yüzde 46’ya gelmiş durumdadır.

SARAY DA FARKINDA

Aklıma gelen ve gelmeyen ama her birisi buralarda, bu sıralarda oturan sizlerin eseri olan bu işlerin ne yaptığını vatandaş hissediyor. Artık Saray da ölçümlerde görüyor. Tabii ikincisi ise bu salondaki sizleri itibarsızlaştırmak. Tabii pandemide vatandaşa beş maske dağıtamayan iktidar CHP’li belediyeleri engellemenin derdine düştü. Vatandaşın yaptığı bağışlara el koyarak, aşevi hesaplarına el koyarak pandemide vatandaşı aç bırakmayı göze aldı.

HALKTAN UZAK KALIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının bir emekliye, bir öğrenciye ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm” diye konuştu. İmamoğlu, Erdoğan için “Haktan uzak kalınca böyle oluyor” değerlendirmesini de yaptı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da toplantıya verilen arada kameraların karşısına geçti. CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarının halkta büyük karşılık bulduğunu ifade eden Yavaş, “Bunu gördükçe, engel olmak için çareler arıyorlar” görüşünü savundu.

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BAŞKANLARDAN ORTAK BİLDİRGE

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısının sonuç bildirgesi de kamuoyu ile paylaşıldı. Bildiride özetle şu maddeler sıralandı:

•Sadece Esenyurt’u, Ovacık’ı veya kayyum atanan diğer belediyelerdeki seçmenleri değil, tüm milleti ve milletin iradesini hedef alan bu saldırıların karşısında hep birlikte mücadele edecek, hukuk dışı girişimlere asla teslim olmayacağız. Halkın belediyelerine, halkın iradesine sahip çıkacağız.

•Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediyelerimizin açtığı kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşler çocuklarındır, kadınlarındır, halkındır. Dokundurtmayız, kapattırmayız.

•Kamunun kaynaklarını yani halkın parasını en verimli ve adaletli şekilde kullanmayı, halkın parasını halk için harcamayı sürdüreceğiz.

•Belediyelerimizde çalışan emekçilerimizi enflasyona ve pahalılığa karşı koruyacak, iktidarın aksine emekçileri açlık sınırının dahi altındaki ücretlere mahkûm etmeyeceğiz.