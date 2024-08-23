Kayyumlarla mücadele sürecek

Haber Merkezi

İstanbul Şişhane Meydanı’nda sürdürülen kayyuma karşı nöbet eylemi 67’nci gününde devam etti. Nöbette “Faşizmin ezberini bozuyoruz. Çünkü biz direniş ruhuna sahibiz” denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı Beyoğlu ilçesi Şişhane Meydanı’nda başlattıkları nöbet eylemini 67’nci gününde sürdürdü. Eyleme, birçok siyasi parti, sendika, kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

"Kayyum defol" tişörtleri giyilen eylemde, Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve Arapça yazılı "Colemêrg ya me ye" ve "Diren Hakkari, İstanbul seninle" pankartları açıldı. Ayrıca “Jin Jiyan Azadî”, “Bijî berxwedana Colemêrg”, “Her yer Hakkari, her yer direniş”, “Kayyum gidecek biz kalacağız”, “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları atıldı.

Eylem alkış, zılgıt, slogan ve şarkılarla başladı. Ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti) Ümraniye Eş başkanı Halis Yakup söz aldı. Şişhane Meydanı’nda Kürt halkının iradesine atanan kayyım politikalarını protesto ettiklerini söyleyen Halis, “Kimse bu halkın iradesini kıramaz kimse bu halkın diline, kültürüne, kimliğine saldıramaz. Çünkü biz direniş ruhuna sahibiz. Bu sistem halka, doğaya, her şeye saldırıyor. Biz Kürt halkı olarak sistemin tüm politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

DEM Parti Bahçelievler Eşbaşkanı Filiz Peştek Keskin ise, “Faşizmin ezberini bozuyoruz” diye belirtti. Eylem, alkışlarla son buldu.