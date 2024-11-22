Kayyumu protesto eden yurttaşlara müdahale

İçişleri Bakanlığı'nın Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden almasının ardından çok sayıda yurttaş belediye binası önünde toplanmak istedi.

Polisin barikat kurduğu belediye binası önünde kararı protesto etmek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti. Müdahalede tazyikli su kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı akşam saatlerinde iki belediyeye kayyum atandığını duyurmuştu. Bunun ardından CHP ve DEM Parti'den tepki açıklamaları geldi. Öte yandan yerine kayyum atanan Cevdet Konak da "Yolumuz araçlarla kesildi. Bu, Dersim iradesine ve belediyesine bir saldırıdır. Asla bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Belediyemiz işgal altında" dedi. Konak yurttaşlara irade gaspına karşı belediyeye sahip çıkma çağrısında bulunmuştu.