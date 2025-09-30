Kayyumun anlamı yok

Politika Servisi

Saray rejiminin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atadığı kayyumun ardından olağanüstü kongresini gerçekleşen CHP’de, bir kez daha il başkanı seçilen Özgür Çelik, dün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını aldı.

İlçe seçim kurulu önünde partililer tarafından karşılanan Çelik’in mazbatasını alması ise bir buçuk saat geciktirildi.

Gecikmeye neden olarak mazbata teslimi imza yetkisine sahip ismin İlçe Seçim Kurulu yerine Çağlayan’da olması gösterilirken mazbata, imzalatılmak üzere Çağlayan’a götürüldü.

Çelik mazbatasını aldıktan sonra CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı’nın olduğu binaya gitti.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Çelik, "10 gün boyunca devam eden süreçte ülke ekonomisine olan etkisinden dolayı, mahkemeleri tartıştıran, Türkiye’nin gündemini anlamsız yere meşgul eden anlayışla karşı karşıyayız. Ne yazık ki Türkiye gündemi aylardır CHP kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor. Amaçları şu; CHP’lileri kavga ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar, defalarca söyledik bir kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut sisteme mecbur olmuş insanlar vardır, bir taraftan da CHP’ye sahip çıkanlar vardır, bir taraftan da milletimiz vardır. Bu mücadele sonunda hak kazanacak, halk kazanacak" dedi.

5 BİN POLİS VARKEN DE ORADAYDIM

Kararı yargı bozmadığı sürece geleceğini söyleyen kayyum Gürsel Tekin’e karşın nasıl bir rota izleneceğini soruna yanıt veren Çelik "Türkiye’de siyasallaşmış bir yargı var. Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yok. Benim söyleyecek sözüm şudur; ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Ben zaten beş bin polisle kapıya dayanıldığında da görevimin başındayım” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de “Özgür Çelik’in mazbatasını almasıyla birlikte, İstanbul’daki hukuksuz kayyum tarihin çöplüğüne gönderilmiş; partimizin meşru iradesi yeniden tescillenmiştir” ifadelerine yer verdi.

∗∗∗

MEŞRUİYETLERİ YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de gündeme ilişkin konuştu. 1 Ekim'de TBMM'nin açılışına katılmayacaklarına ilişkin karar hakkında konuşan Özel, "Milli iradenin tecelliahı o çatının altında bize, geleceğin iktidar partisine ve bir sonraki cumhurbaşkanına Amerika’dan Trump‘tan icazetli darbe yapanla aynı çatının altında olmayacağız. Ne ayakta ne oturarak. O meclis salonunda bulunduğu sırada orada olmayacagız" dedi.