Kayyumun ardından iki defa CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını alıyor

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını yarın saat 11.00’de Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu’ndan alacak.

Edinilen bilgiye göre; mazbata töreninin ardından CHP heyeti, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun saat 15.00’te görülecek davasını takip etmek üzere Büyükçekmece Adliyesi’ne geçecek.

Öte yandan Gürsel Tekin'in kayyum atanmasıyla başlayan süreçte Özgür Çelik, 2 defa yapılan kongrelerde yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

29 EYLÜL'DE DE MAZBATA ALMIŞTI

29 Eylül'de de, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanıp Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından yapılan olağanüstü kongrede yeniden seçilen Özgür Çelik, mazbatasını alıp eski İstanbul İl Başkanlığı binası olan Sarıyer’deki Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’ne gitmişti.