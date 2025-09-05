Kayyumun atandığı Maydonoz Döner, TMSF tarafından satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı.

‘Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

İhale günü 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. Maydonoz Döner, 5 ülke 390’ı aşan şubesi ile hizmet veriyor.

Satış ilanında şu bilgiler yer aldı:

"İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL’dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

‘Şartname’de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00’a kadar "Satış Komisyonu"na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00’da ‘Fon’un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ("Kısa Liste") oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir."

MAYDANOZ DÖNER OPERASYONU

21 Şubat’ta Maydonoz Döner’e operasyon yapılmış. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında, Maydonoz Döner üzerinden finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 kişinin gözaltına alındığını" belirtmişti.

Maydanoz Döner'in 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelenmişti.

Toplam 29 şubede, "ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı" belirlenmişti.

KAYYUM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Operasyonun ardından da Maydonoz Döner’e kayyum atandığı açıklandı. TMSF tarafından yapılan açıklamada, "Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirilmiştir" denilmişti. AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse de Maydonoz Döner’e kayyum yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı.

Savcılıkça hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, "Merkezi İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ'nin sahibi olduğu isim hakkı (franchise) sistemiyle bayilik veren Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki ve yurt dışında bulunan bazı şubelerinin resmi/gayri resmi ortaklarının ya da aile yakınlarının FETÖ/PDY ile iltisaklı şahıslardan seçildiği ve franchise hakkını alan şirketlerin legal ortaklarının haricinde arka planda örgüt iltisaklı suçlardan adli işlem kaydı bulunan şahısların belirlenen bedeller karşılığında şirkete gayriresmi ortak yapıldığı" tespitine yer verilmişti.

İddianamede, 46'sı tutuklu 70 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, ayrıca, 8 kişi hakkında söz konusu suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtilmişti.