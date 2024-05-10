Kayyumun borcu ortaya çıktı: 224 milyon 957 bin 331 TL!

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kayyum tarafından yönetilen 4,5 yıllık sürecin ardından belediyenin mali tablosunu belediye binasına astı. Belediyenin 224 milyon 957 bin 331 TL borcun olduğu açıklandı.

BİRGÜN EGE

CHP’li Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, 4,5 sene kayyum tarafından yönetilen belediyenin mali tablosunu açıkladı.

Belediyenin toplam 224 milyon 957 bin 331 TL borç olduğunu duyurdu.

Balkan, kayyumun borcunu belediye binasına asarak kamuoyuna gösterdi. Listede; firma borçlarının 31 milyon 816 bin TL, değişken faizli banka kredi borcunun 35 milyon 936 bin TL, özel idare borcu 427 bin TL, vergi dairesi borcu 26 milyon, SGK borcu 69 milyon 748 bin 524 TL, Gediz elektrik borcu 1 milyon 807 bin TL, taşınmaz kültür varlıkları katkı payı 1 milyon TL, toplam kurum borcu 166 milyon 856 bin TL olduğu görüldü.

Belediyenin nisan ayı personel giderleri ise memur maaşı 6 milyon 180 bin TL, sözleşmeli personel 55 bin TL, işçi 2 milyon 754 bin TL ve KHK URİT personeli 16 milyon TL, toplam 24 milyon 999 bin TL olduğu açıklandı. Belediye şirketleri borcunun ise haciz, icra, SGK, vergi borcu 26 milyon 250 bin TL, maaş ve piyasa borcu 6 milyon 851 bin TL olduğu aktarıldı.

"DURUM TESPİTİ"

Balkan yaptığı açıklamada, "Urla Belediyesi'nde şeffaflık yönetim anlayışının ilk adımı olarak bu tabloyu halkımızı bilgilendirmek amaçlı astık. Amacımız görev yapan yöneticileri ve devlet memurlarını afişe etmek ve devr-i sabık oluşturmak değildir. Bu yaptığımız Belediyenin kayıtlı verilerinden alınarak oluşturulmuş bir durum tespitidir, halkımızın bu konuda bilgilendirilmesidir" dedi.

Balkan şunları dile getirdi: "Zaten 2020 yılında Belediye taşınmazları 6183 sayılı kanunu geçici 8. Maddesi kapsamında vergi borçlarına karşılık mahsuplaşmak üzere 8 adet taşınmaz hazineye devredilmişti. Yine 2022 yılında 1 adet taşınmazda SGK borcuna karşılık mahsuplaşmak üzere devredilmişti. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile yöneteceğimiz 5 yıl boyunca her yıl kesin hesaptan sonra belediyenin mali tablosu paylaşılacaktır. Göreve gelmeden önce de hem vatandaşlarımız hem de belediye meclis üyelerimizin bu konuda talepleri vardı. Verdiğimiz sözü yerine getirdik."