Kayyumun çıkardığı işçiler direnişe döndü

HABER MERKEZİ

DİSK ve DİSK Genel-İş Van Şubesi öncülüğünde 223 işçi, "İşimize geri döneceğiz" diyerek başlattığı ve ara verdiği direnişlerine yeninden başladı. 15 Şubat 2025’te Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum Ozan Balcı’nın kararıyla 29 Temmuz 2025’te işten çıkarılan 10’u engelli olmak üzere 223 işçi o günden sonra Sanat Sokağı’nda eyleme başlamıştı. Kayyum yerel mahkemenin verdiği işe iade kararına rağmen, işçileri geri almıyor.

Tekrar alana çıkan işçiler, bir yıllık süre zarfında yaşadıklarını MA’ya anlattı. İşçilerden Vefa Yıldız, mücadeleye kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade ederek “Yaklaşık 29 Mart 2022 yerel seçimlerde 3 katıyla kazanmış Van halkının iradesi gasp edilmiş. 29 Temmuz 2025’te, 223 işçi haksız şekilden işten atıldık. Mahkeme bizleri işimize iade etti. Mağduriyet tazminatıyla birlikte işlerimizi kazandık. 257 gündür direniyoruz. Bir süre eylemlerimize ara verdik, Şimdi de eylemlerimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Kazanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Belediyeyi halkın seçilmiş belediye eş başkanlarına teslim edinceye dek direnişimiz sürecek” dedi.

Sağlık sorunları yaşamasına rağmen işe iade edilmek için mücadelesini sürdürdüğünü belirten Cuma Çiftçi, “İşimize geri dönmek istiyoruz. Bizler Bekir Kaya döneminde yerine atanan kayyum tarafından işimizden çıkartıldık ve 8 yıl boyunca işsiz kaldık. Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal geldikleri zaman bizleri tekrar işe aldı ama atanan kayyum bizi yine işten çıkardı. Bizlerin dosyası 2 ay güvenlik şubede kaldı. Dosyalarımızda bir sorun çıkmadı. Şimdi de dosyamızda sorun olduğunu söylüyorlar ve tekrar inceleyeceklerini belirttiler. Ancak bunların hepsi bahanedir, bizler işimize geri dönmek istiyoruz” dedi.