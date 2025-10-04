Kayyumun çıkardığı işçilerin direnişi sürüyor

HABER MERKEZİ

Van'da kayyum yönetiminin işten çıkardığı Van Büyükşehir Belediyesi işçilerinin işe iadeleri için başlattıkları direniş 2 ayı aşkındır devam ediyor. İşten çıkarılan 223 işçinin direnişi dün 65. gününde devam etti.

DİSK Genel-İş Van Şubesi ile birlikte Van AVM önünde bir araya gelerek direnişlerini sürdüren işçiler dün kentte yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Caddesi'nden Van Büyükşehir Belediyesi binasına kadar yürüyen işçiler kayyum yönetimine karşı sloganlar attı.

Belediye binası önünde yapılan açıklamayı işten çıkarılan işçilerden Önder Soğukbulak okudu. Soğukbulak 223 işçinin derhal işe iadesi talebini yineleyerek şöyle konuştu:

"Kayyum iradesi son bulmalıdır. Halkın iradesine, işçilerin ekmeğine sahip çıkılmalıdır. Unutulmasın ki, işçiye saldırmak barışa saldırmaktır. Emeğe saldırmak demokrasiye saldırmaktır. Halkın iradesini yok saymak, tüm ülkenin geleceğini karartmaktır. Bugün Van işçilerinin direnişi, yarının özgür ve demokratik Türkiye'sinin temel taşlarını döşemektedir. Bu direnişin yanında olmak, aynı zamanda barışın, özgürlüğün ve halkların kardeşliğinin yanında olmaktır. Ekmek, onur, adalet için 65 gündür direniş sürüyor. Kayyum gidecek, işçiler kazanacak, barış kazanacak. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği."