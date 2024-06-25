Kayyumun daire başkanı İŞKUR’a müdür oldu

Haber Merkezi

Kayyum döneminde Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinde bulunan AKP’li Selma Biçek, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü’ne atandı.

2015 yılında Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müdür yardımcısı olarak atanan Biçek, 2020 yılından itibaren de kayyum yönetimindeki belediyede Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde AKP’den Van milletvekilli adayı olan ancak seçilemeyen Biçek, son olarak İŞKUR Van İl Müdürlüğü’ne atandı.