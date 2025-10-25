Kayyumun ilk icraatı: TELE 1'in YouTube kanalı kapatıldı

İbrahim Paşalı'nın kayyum atandığı TELE 1'de, kanalın YouTube hesabında bugüne kadar yayımlanmış videolar silinmeye başlandı.

Kanalda saat 14:00 itibariyle toplamda 61.422 video görülürken 14:07'de bu sayının 59 bin 544 olduğu görüntülendi.

İlerleyen dakikalarda kanala erişim tamamen kesildi.

TELE 1'in YouTube kanalına erişim sağlanamıyor

"Casusluk" soruşturması kapsamında TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmıştı.

Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasından sonra akşam saatlerinde TELE 1'e İbrahim Paşalı kayyum olarak atanmıştı.

TELE 1'in ardından Merdan Yanardağ'ın kişisel YouTube hesabı da kapatıldı.