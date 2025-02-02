Kayyumun işçi kıyımı sürüyor

Ebru ÇELİK

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman ve Dersim belediyelerine kayyum atanmasının ardından belediyelerde başlayan işçi kıyımı devam ediyor. Batman Belediyesi’ne atanan kayyum önceki gün 19 işçiyi daha işten çıkartırken son Kasım 2024’ten işten çıkarılan emekçilerin sayısı 95’e ulaştı.

Genel-İş Sendikası Batman Şube Eş Başkanı Narin Erol, “Her cuma günü 20’şerli gruplar halinde işçileri mesajla çıkarıyorlar. Belediyede işlerine devam eden işçilerde de artık cuma günleri bir travma oldu. ‘Bu hafta acaba kim kovulacak’ diye düşünüyorlar, bu da çok büyük bir baskı yaratıyor, işlerine de adapte olamıyorlar” dedi.

BEDELİNİ EMEKÇİ ÖDÜYOR

Kendi siyasi hesaplaşmalarının bedelini işçilerin ödediğini söyleyen Erol, “İşçi çıkartmaktan asla çekinmiyorlar. Çıkarılan emekçilerin çoğu 6 ayını doldurmadığı için dava da açılamıyor, elimiz kolumuz bağlı. Sadece DEM Parti döneminde işe girdikleri için ekmekleriyle oynamak acımasızlık. Neden siyasal çatışmalarının bedelini işçiye ödetiyorlar? Zaten açlık ücretleriyle çalışıyordu atılan işçiler ve birçoğu evlerini tek maaşla geçindiriyordu. Şimdi, o aldıkları açlık ücretini dahi evlerine götüremiyor” diye konuştu.

KIYIM DURMAYACAK

Her pazartesi işçi kıyımına dikkat çekmek için Genel-İş Sendikası Batman Şubesi önünde işçilerle nöbet tutulduğunu aktaran Erol “Halk zaten kayyumu kendi iradelerine darbe olarak görüyor. Bunun üzerine kayyumun keyfi işçi kıyımı yurttaşları daha da sinirlendirdi. Çıkarılan işçilerin bir kısmı üniversite mezunu, bir kısmı alanında uzmanlaşmış kişiler. Çıkarılan işçilerin yerine de yenilerinin alınmaması belediyenin verdiği hizmetlere de yansıyor. 10 işçinin yapacağı işi 3-4 kişi yapıyor” dedi. Erol son olarak şu ifadeleri kullandı: “İşçi kıyımı durmayacak. Yeni kadro oluşturmaya hazırlandıkları haberlerini de alıyoruz. Talebimiz; halkın da bizimle berabere bu kıyıma daha fazla tepki göstermesi. Suçsuz insanların hayatlarıyla oynanıyor, yandaşlarıyla kuracakları kadro, atılan işçiler için büyük bir haksızlık olacak.”