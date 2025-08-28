Kayyumun işten çıkardığı işçilerin eylemi 27'nci gününde devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum tarafından 223 işçinin işten çıkarılmasına tepkiler 27'nci gününde sürüyor.

Dabağoğlu Parkı’nda bir araya gelen işçilerin DİSK binasına kadar yaptıkları yürüyüşe çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi ile yurttaşlar katıldı.

Eylemde, ''223 işçinin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılması kabul edilemez'', ''işimizi geri istiyoruz'', ''direne direne kazanacağız'' yazılı pankart taşınırken sık sık ''kayyum gidecek emekçiler gelecek'' sloganları atıldı. İşten atılan işçilerden Vefa Yıldız, şunları söyledi:



"Bizler, 223 emekçi; iradesi gasp edilen Van halkının sesi, emeğin onurlu direnişçileri olarak buradayız. Ne işimizi ne de onurumuzu kayyuma teslim etmeyeceğiz çünkü biliyoruz ki bu mücadele yalnızca bizim değil, ülkenin dört bir yanında sömürülen, hakları gasp edilen, emeği yok sayılan milyonların mücadelesidir. İş ve ekmek kişinin ikinci kimliğidir, kimliğimizin yok sayılmasına müsaade etmeyeceğiz göz yummayacağız.

Bugün Van’da, kayyumlar, halkın iradesini yok saymakla kalmamış, emekçilerin alın terini de hiçe saymıştır.. Ama biz sadece işimizi kaybetmedik; aynı zamanda halkın iradesi, halkın alın teri, emeğin onuru da hedef alınmıştır. Bizler, emeğin değerini bilenler olarak susmayacağız.

"KAYYUMUN YAPTIĞI GASP, SÖMÜRÜNÜN BİR BAŞKA BİÇİMİDİR"

Bugün taşeron sisteminde kölelik koşullarına mahkûm edilen, sendikasız çalıştırılan, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden, emeğinin karşılığını alamayan milyonlarca işçiyle aynı saftayız. Onların alın teriyle bizim alın terimiz arasında fark yoktur. Kayyumun yaptığı gasp, aslında sermaye düzeninin işçilere reva gördüğü sömürünün bir başka biçimidir. Bizler, emeğimizi, alın terimizi ve onurumuzu korumak için buradayız. Bizim direnişimiz yalnızca Van için değil; İstanbul’da sabahlara kadar vardiyalarda çalışan işçi için, Zonguldak’ta maden ocağında can veren işçi için, Antep’te tekstil atölyesinde sömürülen işçi için, tarlada güvencesiz çalıştırılan tarım işçisi için, kuryelik yapan gençler için, tüm işçi sınıfı için bir çağrıdır. Herkes bilmelidir ki biz yalnız değiliz. Bugün burada Van’da yükselttiğimiz ses, yarın ülkenin dört bir yanında yankılanacaktır. Bu direniş, emeği sömürülen herkese cesaret verecek kayyum zihniyetine karşı halkın iradesini ve emeğin gücünü büyütecektir.

"BU İŞÇİLERİN YAŞADIĞI HUKUKSUZLUK UNUTULMAMALI"

223 işçi olarak sesleniyoruz; biz işimize, ekmeğimize, onurumuza sahip çıkıyoruz. Biz, emeğin birlikteliğine güveniyoruz. Biz, halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Tüm emekçileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, vicdan sahibi herkesi bu onurlu direnişimize omuz vermeye çağırıyoruz çünkü kayyumun irade gaspı ve işçi kıyımı yalnızca Van’ın değil, tüm ülkenin meselesidir.

Bir süre önce Ankara'da bir dizi temaslarda bulunarak 223 işçinin yaşadığı haksızlık, hukuksuzluğu Meclis'teki tüm siyasi parti ve tüm sivil toplum örgütü kurumlarına aktardık. Buradan bir daha çağrı yapmak istiyoruz: iktidar ve muhalefet bir bütün bu işçilerin yaşadığı dramı ve hukuksuzluğu unutmamalı, barış sürecini sabote eden bireysel girişimleri görmezden gelmemelidir."

Açıklamanın ardından beş dakikalık oturma eylemi yapıldı. Eylem sloganlarla sona erdi.