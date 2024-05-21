Kayyumun ödemediği borç nedeniyle MARSU'nun elektriği kesildi: Devreye Ahmet Türk girdi
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin elektriği, kayyum döneminde DEDAŞ'a ödenmeyen 600 milyon TL'lik borç nedeniyle kesildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, kesinti nedeniyle DEDAŞ yetkilileri ile görüştükten sonra elektrik kesintisi giderilerek su akışı sağlandı.
Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ), Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum döneminde ödenmeyen borçlar nedeniyle kentteki Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MARSU) elektriğini kesti.
MA'da yer alan habere göre, Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde hanelere su akışını sağlayan pompaların elektriği kesildi.
Kesintiye, MARSU'nun kayyum döneminde ödenmeyen 600 milyonluk borcu gerekçe gösterildi.
DEM PARTİLİ TÜRK DEDAŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, kesinti nedeniyle DEDAŞ yetkilileriyle görüştü.
Görüşme sonrası DEDAŞ elektrik kesintisi durdurdu, su akışı yeniden sağlandı.
Öte yandan konuya bilgi veren MARSU yetkilileri, kayyum döneminde MARSU’nun 384 milyon 700 bin TL borç yaptığı, borcun ödenmemesi üzerine işleyen gecikme faiziyle birlikte 600 milyon TL’yi aştığını bildirdi.
Borç nedeniyle MARSU’nun borcuna günlük olarak yaklaşık 500 bin TL faiz işlediği belirtildi.