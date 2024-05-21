Kayyumun ödemediği borç nedeniyle MARSU'nun elektriği kesildi: Devreye Ahmet Türk girdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin elektriği, kayyum döneminde DEDAŞ'a ödenmeyen 600 milyon TL'lik borç nedeniyle kesildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, kesinti nedeniyle DEDAŞ yetkilileri ile görüştükten sonra elektrik kesintisi giderilerek su akışı sağlandı.

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