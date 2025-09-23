Kayyumun ömrü 10 gün olur

CHP’nin 22’inci Olağanüstü Kurultayı’nda üçüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Parti Meclisi’ni 27 Eylül Cumartesi günü toplayacak. Yeni dönemin ilk Parti Meclisi toplantısında MYK belirlenecek. MYK'da değişiklik olmayacağı öğrenildi.

CHP kurmaylarına göre, 22’nci Olağanüstü Kurultay, “Partiye kayyum” riskini de ortadan kaldırdı. 24 Ekim’de görülecek 38’inci Olağanüstü Kurultay davasının konusuz kaldığı, aksi bir durumda atanacak kayyumun da en fazla 10 gün görev yapabileceği ifade ediliyor.

GÜVENSİZLİK HAMLESİ

CHP’lilere göre, 22’nci Olağanüstü Kurultay’daki güvensizlik oylaması 24 Ekim’deki davayı konusuz bırakacak. Delegelerin noter başvurularında, “Partimizin genel başkanı ve kurultayda seçilmiş organlarına güvenimiz tamdır. Ancak seçimli kurultay yapılabilmesi için tüzüğün 48/5 fıkrası uyarınca çağrı gündemine, 'Güvenoyu ve seçim' maddesi’ ibaresinin konulması zorunlu olduğundan bu zaruret nedeniyle gündeme güvenoyu maddesinin konulduğunun da bilinmesi gerekir” yazdığını hatırlatan CHP’liler, 24 Ekim’deki mahkemede de davanın konusuz kaldığının altını çizecek.

Mahkemede, şaibe iftirasına maruz kalan delegelerin de seçimde oy kullanmadığı vurgulanacak.

İlçe kongrelerinin büyük bölümünün tamamlandığını ve il kongrelerinin de Kasım ayına kadar tamamlanacağını kaydeden CHP kaynaklarına göre, olağan kurultay 6 Kasım’da gerçekleştirilecek. 24 Ekim’deki davadan, “Partiye kayyum” kararı çıkması halinde kayyumun görevi, 6 Kasım'da sona erecek. CHP’de, Cuma günü YDK toplantısı da düzenlenecek. Toplantıda, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın ihraçları ele alınacak.

***

YOĞUN PROGRAM

CHP Lideri Özgür Özel, miting programına devam edecek. İstanbul Eyüpsultan’da gerçekleştirilecek, “Filistin’e destek” mitinginin ardından Özel, 25 Eylül Perşembe günü ise İBB'nin inşa ettirdiği okulun açılışı için Elazığ'a gidecek. Özel ardından, 27 Eylül Cuma günü önce Afyon ardından da Uşak’ta halka seslenecek.

***

DAVA ERTELENDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 CHP'li ismin yargılandığı dava 23 Şubat 2025'e ertelendi. Özgür Çelik, "Ben, 300 gündür randevularımı adliye koridorlarına veriyorum. İnsanlara 'Gelin, 7. katta görüşelim' diyorum. Bu durum tamamen Anayasal hakların ihlalidir. O gün orada yalnızca partililerimiz değil, binlerce, on binlerce yurttaş da vardı. Ancak özellikle seçilmiş CHP’liler yargılanıyor" ifadelerini kullandı.