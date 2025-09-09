Kayyumun yalnızlığı: Özgür Özel kalabalığa, Gürsel Tekin boşluğa seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenk bıraktıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin'e, korumalar ile birlikte çok az sayıda kişinin eşlik ettiği görüldü.

Kayyum Gürsel Tekin'in katıldığı tören

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise saat 14.00'te partisinin 102. kuruluş yıl dönemi dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geldi.

Özel'i büyük bir kitle sloganlar eşliğinde karşıladı.

Özgür Özel'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de eşlik ettiği görüldü.

Yurttaşlar, burada, "Özgür burada, kayyum nerede" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarını attı.

Özgür Özel, açıklamasında kayyum Gürsel Tekin'e göndermede bulunarak, "Eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var. Eğer yetkiyi milletten alırsanız sizi 5 bin tane partili karşılar" dedi.