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Kaz Dağları’nda orman yangını

Çanakkale’in Ayvacık ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 09.06.2024 17:39
  • Giriş: 09.06.2024 17:39
  • Güncelleme: 09.06.2024 17:51
Kaz Dağları’nda orman yangını
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Kaz Dağları’nda orman yangını başladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Bahçedere Köyü’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. 

Kısa sürede yayılan yangına ilk müdahaleyi bölgedeki yurttaşlar yaptı.

16:50 sıralarında başlayan yangına 30 dakika sonra itfaiye ekipleri ve helikopter ile müdahale başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor…

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