Kaz Dağları’nda orman yangını
Çanakkale’in Ayvacık ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Merkezi
Kaz Dağları’nda orman yangını başladı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Bahçedere Köyü’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.
Kısa sürede yayılan yangına ilk müdahaleyi bölgedeki yurttaşlar yaptı.
16:50 sıralarında başlayan yangına 30 dakika sonra itfaiye ekipleri ve helikopter ile müdahale başladı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor…