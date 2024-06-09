Kaz Dağları’nda orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’in Ayvacık ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmasına başlandı. Yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

Haber Merkezi

Kaz Dağları’nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın 15 dönüm alanda etkili oldu. Öte yandan yangının kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmasına başlandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Bahçedere Köyü’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Kısa sürede yayılan yangına ilk müdahaleyi bölgedeki yurttaşlar yaptı.

16:50 sıralarında başlayan yangına 30 dakika sonra itfaiye ekipleri ve helikopter ile müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 15 dönüm alan zarar gördü.