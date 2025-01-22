Kaza denilip öldürülenler ülkesi

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde gece 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 76 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır, 51 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Yangın sırasında panikleyenler çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı.

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı. 4 başmüfettiş ve 6 savcı görevlendirildi. Yangın sonrası ihmal iddiaları gündeme geldi. Otelin iç ve dış kaplamasının ahşap olduğu ve yangına dayanıklılığına dair yeterli önlemlerin alınmadığını belirten uzmanlar "Yaşanan can kayıplarının sorumluları denetim görevini yapmayan kurum ve kuruşlar ile kâr hırsıyla güvenlik tedbirlerini almaktan imtina eden sermaye sahiplerinden başkası değildir" dedi. Yanan otelden çıkan yurttaşlar "Alarm çalmadı, itfaiyenin gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü" iddiasında bulundu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde önceki gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen otelde, alevlerin fark edilmesiyle bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

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4’ÜNCÜ KATTAKİ RESTORANDA BAŞLADI

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını ve üst katlara sıçradığı söyledi. Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilmeye başladı. Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilerek şehir merkezinde farklı otellere yerleştirildi. Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdı. Yangında oteldeki girilemeyen odalara 9’ucu saatin sonunda girilmeye başlandı. Merdivenleri kullanılamaz hale gelen oteldeki facianın artmasından endişe endişelendirdi. Yangın 11 saat kadar sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.

Yangın İlk belirlemelere göre otelin 4. katında restoran bölümünde başladı. İhbar saati 03:27.

• 04:15 - İLK MÜDAHALE

PENCERELERDE CAN PAZARI

İtfaiyenin 1 saati aşkın sürede geldiği ve müdahalede geç kalındığı öne sürüldü. Yangının üst katlara sıçramasıyla çok sayıda yurttaşın otelin pencerelerinden yardım istedi. Yaşanan can pazarında camdan çarşafla sarkmaya çalışan yurttaşlar, "Bizi kurtarın" diye bağırdı. Yangından kurtulan yurttaşlar ise ‘‘İtfaiye yok mu itfaiye’’ diyerek feryat etti. Yangın tüm otele yayılırken, yetkililer sık sık otelin çökebileceği uyarılarını yaptı.

Otelde konaklayan yurttaşlar kendi imkânlarıyla çarşafları birleştirerek kurtulmaya çalıştı.

Söndürme çalışmaları öğlen saatlerine kadar sürdü.

• 14:05 - YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince, Kartalkaya’da otel yangınıyla ilgili ‘’soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması’’ yasaklandı.

• 15:45 - İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI: 66 Ölü, 51 Yaralı

• 18:45 - 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ.

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MORG KAPASİTESİ DOLDU

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morg kapısında, otelde bulunan ancak kendilerinden haber alınamayanların yakınları endişeli bekleyişlerini sürdürdü. Morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR’a konuldu.

Facianın ardından cenazeler Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailelerin gün boyu gözyaşları içinde bekleyişi sürdü.

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ALARM ÇALMADI, İTFAİYE GEÇ GELDİ

Yangında yaşananları görgü tanıkları anlattı. Görgü tanığı Barış Salgür, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Barış Salgür: ‘‘İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler.’’

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını söyledi.

Ali Atmaca: ‘‘Gözümüzün önünde insanlar can verdi, psikolojimizi bozdu. Otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. Çoğu insan gözümüzün önünde can verdi.’’

Atakan Yelkovan: ‘‘Yangın kokusunu eşim aldı. Biz kısmen erken indik. Alarm çalmadı. 2 kat yanıyordu herhalde. Üst kata çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, alevler vardı. İtfaiyenin aşağıdan gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Bu sırada 4’üncü, 5’inci katlar yanıyordu. Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı. Çocuğu içeride olan, arkadaşı içeride olan vardı. Yangın merdiveni yoktu. Biz 3’üncü kattaydık.’’

Çevredeki otellerden birinin sahibi BirGün’e yaptığı açıklamada ‘‘Otelde yangın merdiveni vardı ama arka tarafta kaldığı için hiç kimse ulaşamamış’’ dedi.

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SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapıldı. Bazı tatilciler de Kartalkaya’dan ayrıldı. Ailesiyle yola çıkan bir tatilci, ‘‘Biz farklı bir oteldeydik. Yangını gördük. Ben ilk başta kavga oluyor zannettim, dumanları görünce yangın olduğunu anladım. Camdan atlayanları da gördük. Ondan sonra da hemen aşağı indik" dedi.

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EKONOMİST TÜRKMEN VE AİLESİ ÖLDÜ

Otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Sözcü Gazetesi ekonomi yazarı ve vergi uzmanı 59 yaşındaki Dr. Nedim Türkmen’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Türkmen’in eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata da yaşamını yitirdi.

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PROF. DR. YALÇIN DA ÖLDÜ

Yangında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Atakan Yalçın'ın da öldüğü ortaya çıktı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ‘‘Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh...’’ diye yazdı.

Atakan Yalçın

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SPORCULAR DA HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe yüzücü Vedia Nil Apak ve annesinin; Galatasaray ise eski kürek takımı oyuncusu Mehmet Can Doğan ile eşi ve kızının yangında hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

Vedia Nil Apak

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OTOMATİK YAĞMURLAMA SİSTEMİ ÇALIŞMAMIŞ!

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, yangına dair BirGün’e konuştu. Perçin ‘‘Çıkan yangının her ne kadar çıkış nedeni yapılacak incelemeler neticesinde açığa çıkacak olsa da, başlangıç nedeninden bağımsız, kayıp sayılarından bile yangının gerçekleştiği tesiste yangın güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığı bariz bir şekilde görülmektedir’’ dedi. Perçin, şöyle devam etti: ‘‘Yangın algılama sistemleri ve alarmlar çalışmıyor, otel misafirleri çıkan dumandan kendi kendilerine fark ediyorlar. Mevzuata göre bu benzeri binalarda yatak kapasitesi, kat sayısı ve mevcut yapım yılı gözetildiğinde otomatik yağmurlama sistemi olması gerekir fakat bu otelde herhangi bir otomatik yağmurlama sisteminin olmadığı varsa da çalışmadığı zaten yaşananlardan ortaya çıkıyor. ‘Binaların Yangından’ korunması hakkında yönetmeliğe göre otel ‘mevcut bina’ sınıfında. Bu binalarda yağmurlama sistemi zorunluluğu bulunmaktadır. Otelin internet sitesindeki fotoğraflarda 2008 yılında yapılması gereken otomatik yağmurlama sisteminin yapılmadığı görülmektedir. Ayrıca mevcut yönetmeliğe göre dolap sistemi, algılama ve uyarı sistemleri, kaçış yolları ve özelliklerine uyulup uyulmadığı bilinmemektedir. Ama yangından kurtulan yurttaşlarımızın beyanları dikkate alındığında algılama ve uyarı sistemlerinin çalışmadığı, kaçış yollarının tespit edilemediği anlaşılmaktadır.’’

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CİDDİ ZAFİYETLER VAR

İnşaat Mühendisleri Odası'nın açıklamasında ‘‘Yapıların üretim aşamasından denetimine kadar deprem, yangın gibi afetlere karşı güvenliği konusunda ciddi zafiyetler söz konusu. Otel, hastane, okul, yurt gibi yapıların, konut nitelikli yapılara göre farklı hususlara dikkat edilerek üretilmesi, angın olaylarına karşı öngörülen tedbirlerin alınması ve düzenli denetlenmesi önem arz etmekte. Elektrik tesisatının, yangın söndürme sisteminin, asansör sisteminin, genel olarak kapıların ve yangın merdivenine açılan, yanmaz malzemeden yapılması gereken yangın kapılarının sık aralıklarla kontrol edilmesi gerekir’’ denildi.

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BU YANGIN GÖZ GÖRE GÖRE İŞLENEN TOPLU CİNAYETTİR

• Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), eski binalarda yangın önlemlerinin zorunlu olmamasına dikkat çekti. 2007 öncesinde yapılan yapıları kapsayan düzenlemelerin güvenlik zafiyetine neden olduğunu belirten EMO, yangın algılama, alarm ve söndürme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer de “Turizm tesislerinin 'az tehlikeli işyeri' sınıfına alınması, denetimlerin gevşetilmesine ve bu tür facialara davetiye çıkarmasına neden olmaktadır. Süreç Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kadar uzanan ihmaller zincirinin yakıcı sonucudur. Bolu yangını bu bakımdan göz göre göre işlenen toplu cinayettir’’ dedi.

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YANIT BEKLEYEN SORULAR

• Otelde yangın için erken uyarı sistemi yok muydu?

• Yangın alarmı çalışmadı mı?

• Yangın anında devreye giren söndürme sistemi yok muydu?

• Yangın merdiveni kullanılamadı mı?

• Yangın, sömestr tatili dönemine denk geldi. Doluluk oranı yüzde 90’larda olan oteldeki elektrik, ısınma gibi sistemler bu yoğunluğu kaldırmadı mı?

• En son yangın tatbikatı ne zaman yapıldı? Bu zorunluluk değil mi?

• Otelin en son denetimi ne zaman yapıldı?

• İtfaiye geç mi müdahalede bulundu?

• Bu tür yerler için daha yakın bir mesafede itfaiye, sağlık tesisi gibi küçük tesisler kurulabilir mi?

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TEŞVİK DE ALMIŞ

Yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel’e 2023’te yeni otel yatırım projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik verildiği ortaya çıktı. Bazı teşvik belgeleri komple yeni otel yatırım projelerine, bazı teşvik belgeleri ise mevcut tesislerde yenilemeyi öngören projelere veriliyor.

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OTEL 2015 YILINDA YENİLENMİŞ

Grand Kartal Otel’in sahibinin Mazhar Murtezaoğlu olduğu ortaya çıktı. Murtezaoğlu'nun Kartalkaya’nın isim babası olduğu öğrenildi. Orman mühendisi olarak 60'larda Bolu'da görev yapmaya başlayan Murtezaoğlu, önce Bolu Dağı kenarındaki bir dinlenme tesisinde lokanta açtı. Ardından şubeleri artırırken Bolu Dağı'nda kötü hava şartlarında konaklanabilecek bir otel kurdu. Koru Otel isimle otelle konaklama sektörüne adım atan Murtezaoğlu, Köroğlu Dağları'nın tepesinde 1978'de Kartal Otel'in kapılarını açtı. Avusturya'daki otellerden etkilenen Murtezaoğlu, burayı bir kayak merkezi haline getirmeyi amaçladı. 1998'de ise bugün yanan Grand Kartal Otel'i inşa etti. 93 yaşında Mazhar Murtezaoğlu’nun vefatından sonra oteli, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldı. Halit Ergül aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak görev yapıyor. 161 oda ve 350 yatak kapasitesi bulunan otelin, 2015'te yenilendiği belirtiliyor. Ergün, yangından üç gün önce DHA'ya verdiği röportajında ‘‘Sömestr tatilinde en az 50 bin kişi bekliyoruz, hazırlıklarımız yapıldı, misafirlerimizi bekliyoruz. Otel fiyatları gecelik oda 18 binden başlıyor ve 50 bin TL'ye kadar yükseliyor" demişti.

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CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP’nin grup toplantısının Kartalkaya’daki yangın nedeniyle iptal etti. CHP Lideri Özgür Özel’in bir heyet görevlendirdiği ve bu heyetin yangın bölgesinde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

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SOL PARTİ: ARTIK YETER

SOL Parti de açıklamasında "Yurttaşlarımızın canı her gün yeni bir tehdit altında. Rant ve talana teslim edilen memleketimizde, kâr hırsının insan canının önüne geçtiği bu karanlığa artık yeter” denildi.

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TOPU İTFAİYEYE ATTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk ihbarının 03.27’de yapıldığını, itfaiyenin 04.15’te müdahale ettiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açıklamasında şunları kaydetti: "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Otelin itfaiye tarafından verilen yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve denetimleri itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İki tane yangın merdiveni var."

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SORUMLU BAKAN ERSOY'DUR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise şunları söyledi: "Diyorlar ki Bolu Belediyesi itfaiyesi yangın yeterlilik belgesi vermiş. İlgili otel 2007’de belediyeye müraacat etmiş. O dönem de AKP'li bir başkan güvenli olduğuna dair rapor vermiş. 2007’den sonra Bolu Belediyesi tarafından bu binaya 'yangına uygundur' raporu verilmemi. Bakan Ersoy bu olayın sorumlusudur.’’

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İTFAİYENİN YETKİSİ ALINDI!

Gazeteci-yazar Bahadır Özgür ise köşesinde ‘Kartalkaya’daki otel faciası yine denetimsizliği ortaya çıkardı. İktidar yıllar önce inşaatçıların isteği ile itfaiye denetimini ve yetkisini nasıl ortadan kaldırdı" diye yazdı.

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DENETİMCİLERİN ELİ BAĞLI

Halk Tv'de konuşan Afet Uzmanı Kubilay Kaptan, ‘Denetimler yapılmış olabilir ancak nasıl yapıldığı önemli. Siyaset, politika bunların iç içe girmesi denetimcilerin de elini ayağını bağlıyor’’ değerlendirmesini yaptı.

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SİVAS’TA OTELDE PATLAMA: 4 YARALI

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ndeki bir otelde kayak sporcularının dinlenme odasında patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 2 antrenör ile 2 sporcu yaralandı. Yetkililer, gaz sıkışması ihtimali üzerinde duruyor.