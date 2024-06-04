Kaza kırım ne demek? Kaza kırıma uğramak nedir? Uçak kaza kırım raporu anlamı

Hava taşıtlarının yaşadıkları kazalarda sıklıkla ifade edilen kaza kırıma uğramak ifadesinin ne anlama geldiği Kayseri'de yaşanan SF-260D tipi eğitim uçağının yere düşmesinin ardından uçağın kaza kırıma uğradığının açıklanmasıyla tekrar gündeme geldi. Peki, kaza kırım ne demek? Kaza kırıma uğramak nedir?

Kaza kırım ne demek sorusu Kayseri'de SF-260D tipli eğitim uçağının yere düşmesi ve iki pilotun şehit olması sonrası yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Uçağın düşmesinin ardından kaza kırıma uğradığı açıklanması sebebiyle yurttaşlar kaza kırıma uğramak nedir sorusunu gündeme getirdi. Peki, kaza kırım ne demek? Kaza kırıma uğramak nedir?

Kaza kırıma uğramak nedir?

Kaza geçiren hava taşıtının tekrar onarılmasına izin verecek düzeyde hasar görmesine kaza kırıma uğramak denir. Bu gibi olaylarda can kaybının yaşanmaması kırım anlamına gelir. Can kaybı yaşandığı taktirde olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.

Kaza kırım ne demek?

Kaza kırım raporu hava taşıtlarının yaşadıkları kazalar sonrası tutulan hasar raporudur. Kazalara sebebiyet veren unsurları inceleyen uzman bir ekip tarafından oluşturulan kaza kırım raporu kazanın sebebini açıklayan bir rapordur.