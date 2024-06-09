Kaza sonrası buğday tarlası alev alev yandı

Adıyaman’da, otomobilin çarptığı elektrik direğinin devrilmesi sonucu buğday tarlasında çıkan yangını söndürmek isteyen köylüler canla başla mücadele etti.

Çevresi alev topuna dönen sürücü son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ç., idaresindeki 02 AS 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pirin Köprüsü yakınlarında şarampole girerek yol kenarındaki tahta elektrik direğini devirdi.

Bu esnada elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasına sıçradı.

Sürücü alevlerin arasında kalan otomobilden güçlükle kendini dışarıya atarken buğday tarlası alev alev yandı.

Yükselen dumanları fark eden civarda bulunan köylüler traktörleriyle olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin de sevk edildiği yangın yerinde kimi traktörle, kimi ağaç dallarıyla kimi ise su şişelere doldurdukları suyla alevlere müdahale etti.

Yoğun mücadelenin verildiği yangın yaklaşık 50 dönümlük alanı küle çevirdi.

Yangın civardaki arpa ve buğday tarlalarına sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan çevresi alev topuna dönen araçtan kendini güçlükle atan sürücüye ise olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.