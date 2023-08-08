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Kaza sonrası kanala düşen araçtaki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 13:46
  • Giriş: 08.08.2023 13:46
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:46
Kaynak: İHA
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Kaza sonrası kanala düşen araçtaki 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç sulama kanalına düştü, 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mehtap Büyükmert idaresindeki otomobille Mehmet Eren Şahin yönetimindeki araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarında bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Şahin ve yanında bulunan Gülcan Şahin yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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