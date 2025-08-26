Kaza yapan eski belediye başkanı ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref'in alkollü ve ehliyetsiz araba kullandığı ortaya çıktı.

Eşref'in kullandığı otomobil ile TIR, dün gece saatlerinde çarpıştı.

Zonguldak'ın merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi 100’üncü Yıl Terminal mevkisinde meydana gelen kazada Eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref yönetimindeki 34 FH 1323 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AEB 471 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İsmail Eşref

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından sürücülerin gerekli kontrolleri yapıldı. İsmail Eşref’in alkollü ve ehliyetsiz olduğu, ayrıca otomobilinin muayene ve sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Eşref’e ceza uygulanırken, araç da trafikten men edilerek, çekici yardımıyla emniyete ait otoparka çekildi.

DAHA ÖNCE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden üç dönem Zonguldak Belediye Başkanlığı yapan İsmail Eşref, daha önce de tutuklanmıştı.

Eşref, 18 Ocak 2012 tarihinde Zonguldak Soğuksu Pazaryeri’nde iki kişinin öldüğü pazar yeri faciası sonrası açılan davada eski belediye başkanı İsmail Eşref'in de bulunduğu altı kişiye 6 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

Eşref, aldığı hapis cezası kapsamında 2024 yılının Ağustos ayında 3 gün Beycuma Beycuma Cezaevi'nde yatmıştı.