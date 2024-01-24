Kaza yapan motosiklet sürücüsü yattığı yerde ambulansı sigara içerek bekledi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenen motosiklet, Alman uyruklu kadının kullandığı otomobile çarptı. Kazada ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü, yattığı yerde ambulans beklerken bir taraftan telefonla görüştü, diğer taraftan kendisine ikram edilen sigarayı içti.



Kaza; Sanayi Mahallesi Manavgat Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alman uyruklu Renate Beatrix Eısermann isimli kadının kullandığı 07 LVD 05 plakalı Hyundai marka otomobille, 2007 Sokak’ta seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenen Mustafa Emre Kaya idaresindeki 07 BJM 213 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosikletle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir araca dayanarak yerde yatan yaralı sürücü, bir taraftan telefonla birilerine haber verdi, diğer taraftan vatandaşların ikram ettiği sigaranın keyfini çıkardı. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Meraklı aile

Kazanın ardından 2 küçük çocuğuyla birlikte olay yerine gelen bir kadın ve çocuklarının kaza ile ilgili meraklı soruları dikkatlerden kaçmadı. Kadın ve 2 çocuğu, yaralı ambulansa alınıp hastaneye götürülünceye kadar olay yerinden ayrılmadı.



Yetersiz ehliyete ceza

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin kaza sonrasında yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin motosiklet kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine yetersiz ehliyetten dolayı ayrı ayrı 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.