Kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fidanlık Caddesi üzerinde bulunan evinden çıkarak motosikletine binen Ayşe T. evinden kısa bir mesafe yol aldıktan sonra motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan 07 BLC 596 plakalı motosiklet devrildi. Devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Ayşe T. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Ayşe T., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.