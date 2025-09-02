Kaza yapan otomobil refüje çıkarak durabildi

Manavgat’ta kavşak sisteminde kapalı kasa kamyonetin çarptığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak sisteminde Sorgun Bulvarı’na dönmekte olan Bahri G.’nin kullandığı 07 BOB 374 plakalı kapalı kasa kamyonet, Sorgun Bulvarı’nda üzerinde seyir halindeki Sıtkı D.’nin kullandığı 31 GS 732 plakalı otomobile arka sol tekerinden çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kavşak sisteminde bulunan refüje çıkarak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.