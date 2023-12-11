Kaza yapan sürücü otomobilini terk ederek kayıplara karıştı

Kırıkkale’de gece saatlerinde kaza yapan otomobilin sürücüsü, olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 71 ACB 771 plakalı otomobil, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ilerlerken kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Sürücü, kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobilini olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik polisi ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.



