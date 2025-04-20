Kaza yaptı, motosikleti bırakıp kaçtı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sürücüsü ise kaza sonrası motosikletini olay yerinde bırakıp firar etti.

Kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa’nın Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Musa B.’ye (58) o sırada seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenmeyen 07 BYE 158 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Musa B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası sürücünün motosikletini olay yerinde bırakıp firar ettiği belirlendi. Polis ekipleri motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.