Kaza yaptı, olay yerinden kaçıp geri geldi: 2 yaralı

Bolu’da D-100 karayolunda ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan ticari aracın sürücüsü olay yerinden önce kaçtı, ardından geri geldi.

Kaza, D-100 karayolunda İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Bayram Demirtaş idaresindeki 14 BD 301 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmek için anayola çıkan İsmail Yaşar yönetimindeki 28 RG 170 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu konumunda bulunan Nazmiye Demirtaş ve hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Turgay Nizamoğlu yaralandı.



Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücü İsmail Yaşar olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yarım saat sonra geri geldi

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinden kaçan İsmail Yaşar’ın yakalanması için çalışma başlattı. Kazadan yaklaşık yarım saat sonra olay yerinden kaçan sürücü İsmail Yaşar olay yerine geri geldi. Kaza mahallinde ifadesi alınan sürücü Yaşar’ın alkol kontrolü yapıldı. Alkol kontrolünde alkollü olmadığı tespit edilen İsmail Yaşar, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



